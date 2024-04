Batteriespeicher macht Photovoltaik-Erdgas-Kraftwerk flexibler

Foto: Engie Das Kraftwerk Maxima mit 32 MW Photovoltaik udn 900 MW Erdgas erhält zur Flexibilisierung einen Batteriespeicher mit 35 MW.

Mit einem 35 MW starken Batteriespeicher will Energieerzeuger Engie in den Niederlanden einen hybriden Kraftwerksstandort flexibler fahren. In Maxima erzeugen die Franzosen Strom aus Photovoltaik und Erdgas.

In den Niederlanden wird ein bestehender Kraftwerksstandort, an dem Photovoltaik und Erdgas bereits Strom erzeugen, einen modernen Batteriespeicher erhalten. Darüber berichten die umsetzenden Unternehmen Equans Solar & Storage und Equans Nederland. Es geht um einen Speicher mit einer Kapazität von 100 Megawattstunden (MWh) und einer Leistung von 35 Megawatt (MW). Das Kraftwerk Maxima befindet sich in Lelystad, Niederlande. Betreiber des Hybdrid-Kraftwerks ist die französische Engie. Der Standort des Kraftwerks Maxima eigne sich laut Equans perfekt für eine groß angelegte Batteriespeicherung. Der Standort selbst verfüge bereits über ein Energiezentrum mit einem 900-MW-Gaskraftwerk und einem 32-MW-Solarpark. Das Projekt soll 2025 in Betrieb gehen. Es diene dazu, die Energieversorgungssicherheit zu erhöhen und dem niederländischen Stromsystem im Zuge der Energiewende mehr Flexibilität zu verleihen. Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden Equans Solar & Storage ist für Bau und den Netzanschluss verantwortlich. Das Unternehmen Fluence wird die Energiespeichertechnologie, Software und Dienstleistungen für das Projekt liefern. Die niederländische Regierung hat sich verpflichtet, die CO2-Emissionen bis 2030 um 49 % gegenüber dem Stand von 1990 zu senken und bis 2050 eine Reduzierung um 95 % zu erreichen, wie im Klimagesetz von 2019 dargelegt. Um diese Ziele zu erreichen und die Stabilität des niederländischen Stromnetzes zu gewährleisten, müssen die Niederlande nach Angaben des Übertragungsnetzbetreibers TenneT bis 2030 mindestens 9 GW an Batteriespeicherkapazität in Betrieb nehmen. „Der Bau eines Batteriespeichersystems s an einem bestehenden Kraftwerksstandort erfordert ein hohes Maß an Kompetenz. Wir sind sehr froh über das Vertrauen von Engie“, sagt Elisabeth Benedetto, Executive Vice President der BU Energies bei Bouygues Energies & Services und Leiterin der Marke Equans Solar & Storage. „Nach der Inbetriebnahme des Giga Buffalo 25 MW/48 MWh-Projekts in der Nähe von Lelystad ist das Maxima BESS-Projekt ein interessanter Schritt in Richtung größerer Projekte“, sagt Ruud Schenk, Managing Director Equans Infra & Energy. Quelle: Equans | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH

Beliebte Artikel