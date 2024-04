Mehr Eigenheimprojekte in kürzerer Zeit – Das IBC HomeOne Komplettsystem

Stecken Sie auch in einem Arbeitsalltag, in dem Sie mehr Zeit für Bürokratie aufwenden müssen als tatsächlich PV-Anlagen zu installieren?

Dann haben wir etwas für Sie: Dank unseres neuen PV-Komplettsystems IBC HomeOne können Sie Ihre Zeit wieder in das investieren, was wirklich zählt: das Machen!

Der Markt boomt, doch viele Installationsbetriebe kämpfen mit Kapazitätsengpässen. Hier setzen wir mit unserem Komplettsystem an und präsentieren Ihnen eine Lösung, die Ihnen Ihre Arbeit erleichtert wie nie zuvor. Das IBC HomeOne Komplettsystem vereint alle wesentlichen Komponenten eines PV-Systems im Residential-Bereich – von Solarmodulen über Wechselrichter und Speicher bis hin zu einem intelligenten Energiemanagementsystem und einer Wallbox. Und das alles unter dem Dach einer bewährten Qualitätsmarke: IBC SOLAR.

Doch das ist längst nicht alles. Mit zusätzlichen Services und digitalen Features sorgen wir dafür, dass sowohl unsere Fachpartner als auch Endkunden ein System erhalten, auf das sie sich verlassen können.

Schluss mit langwierigen Recherchen und Vergleichen durch Digitalisierung

Dank eines benutzerfreundlichen Online-Rechners können Endkunden ihre Photovoltaik-Anlage ganz einfach selbst zusammenstellen. Jeder Klick aktualisiert die Preisindikation in Echtzeit. Anschließend wird die Konfiguration an einen lokalen IBC SOLAR Fachpartner weitergeleitet, der das endgültige Angebot erstellt und die Anlage installiert. Damit es auch hier so schnell wie möglich geht, sorgen wir für eine räumliche Nähe, um Anfahrtswege zu minimieren.

Und das Beste: Bei IBC kommen alle Komponenten aus einer Hand!

Keine Kompatibilitätsprobleme mehr, keine endlosen Abstimmungen zwischen verschiedenen Herstellern im Störungsfall. Sie erhalten ein perfekt aufeinander abgestimmtes System, auf das Sie sich verlassen können – engineered by IBC SOLAR. Und mit einer Systemgarantie von 12 Jahren sowie einem erweiterten Sorglos-Paket bieten wir maximale Sicherheit und langfristige Planbarkeit – für unsere Fachpartner und Ihre Endkunden. Ein weiterer Pluspunkt: Im Fall der Fälle hat der Endkunde einen Ansprechpartner mit Sitz in Deutschland, nämlich IBC SOLAR. Anrufe bei ausländischen Herstellern und die Sprachprobleme entfallen.

Die Energiewende voranbringen

Nutzen Sie die Gelegenheit und zünden Sie den Projektturbo. Mit dem IBC HomeOne Komplettsystem wird die Realisierung von Solaranlagen im Eigenheimbereich effektiver und schneller als je zuvor. Gemeinsam treiben wir die Energiewende voran und gestalten eine nachhaltige Zukunft. Wir freuen uns darauf!

IBC HomeOne: verfügbar ab Sommer 2024

Alle Informationen zum neuen Komplettsystem.