Geothermie: GTN mit Büro in Augsburg

Das Geothermie-Unternehmen GTN will sich im Süden Deutschlands besser positionieren. Auch in Berlin gibt es Verstärkung.

Die Abkürzung GTN steht für „Geothermie Neubrandenburg“, ursprünglich der geografische Schwerpunkt des Beratungs- und Planungsunternehmens für Tiefer Geothermie-Anlagen. Doch mittlerweile gibt es Projekte in ganz Deutschland und auch in anderen Erdteilen.

Seit dem 2. Mai 2024 gibt es in Augsburg ein Team für Anlagen- und Verfahrenstechnik in Augsburg. Durch den neuen Standort in Augsburg ist GTN wolle man näher bei den Kunden in Süddeutschland sein, heißt es. Die Region rund um München ist Deutschlands Hotspot für Tiefe Geothermie. Mit Aike van Douwe übernimmt ein erfahrener Projektmanager die Geschäftsleitung in Augsburg. Er verantwortete als Head of Project Management zuvor eine Reihe von Geothermie-Projekten in Südwestdeutschland. Peter Fischer verstärkt die GTN-Expertise im Bereich Anlagen- und Verfahrenstechnik. Er war zuletzt Head of Mechanical Engineering und begleitete seit 2012 eine Reihe von erfolgreichen Geothermie-Projekten, unter anderem in Kirchweidach, Beerse (Belgien) und Traunreut.

Sabine Hahn unterstützt als erfahrene Geoökologin vor allem beim Genehmigungsmanagement. Sie arbeitete in den letzten fünfzehn Jahren in einer Reihe von Geothermie-Forschungsprojekten federführend. In Berlin verstärkt Saman Fazel Amirhosseini verstärkt das Bohrtechnik-Team in Berlin. Seinen Master of Science in Petroleum Engineering (Drilling and Production) erwarb er an der Technischen Universität Clausthal-Zellerfeld. Er arbeitete zuvor unter anderem bei UGS Mittenwalde als Projektingenieur Untertagetechnik.

GTN-Geschäftsführer André Deinhardt betont: „GTN wächst organisch in einem sehr positiven Marktumfeld. Mit dieser personellen Verstärkung sichert GTN die hohe Qualität der Geothermie-Planungen für alle GTN-Kunden.“

GTN gehört seit Mai 2023 zu Cowi, einem auf Großprojekte spezialisierten Technologie-Konzern mit rund 8.000 Mitarbeitenden, der unter anderem in der Fernwärme tätig ist.

