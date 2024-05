Memodo beruft Logistik-Chef und eröffnet neuen Lagerstandort

Der Großhändler Memodo expandiert in der Logistik. Es gibt mit Thomas Buck erstmals einen Logistik-Chef. Außerdem eröffnet das Unternehmen ein neues Lager in Unna.

Der PV-Großhändler Memodo investiert in die Logistik. So übernimmt Thomas Buck die neu geschaffene Position des Vice President Logistics der Memodo GmbH. Der gelernte Logistiker war schon in den vergangenen Jahren als Berater für Memodo tätig und übernimmt nun auch offiziell eine Führungsrolle beim Münchner Großhändler für Produkte zur Erzeugung erneuerbarer Energie. Den größten Teil seiner bisherigen Karriere verbrachte Buck beim Logistikdienstleister Grieshaber. Thomas Buck berichtet in seiner neuen Funktion direkt an Co-Gründer und CEO Enrico Brandmeier, der den Bereich Logistik in der Geschäftsführung verantwortet.

„Es ist uns gelungen, mit Thomas einen unwahrscheinlich erfahrenen Logistik-Profi für Memodo zu gewinnen“, freut sich Brandmeier. „Es ist kein Geheimnis, dass Memodo in den vergangenen Jahren rasant gewachsen ist. Unsere Logistik- und Lager-Mitarbeiter sind hier immer wieder über sich hinausgewachsen.“ Dem pflichtet Buck bei: „Man kann durchaus sagen, dass wir aktuell die Hochgeschwindigkeitsentwicklungen der Vergangenheit strukturell aufarbeiten. Wir setzen hier auch intensiv auf innovative Technologien und Software.“

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Außerdem eröffent Memodo einen zusätzlichen Logistikstandort im nordrhein-westfälischen Unna. Auf insgesamt 16.000 m² in zwei Hallen hält der München Großhändler sein Sortiment nun auch im nördlichen Teil Deutschlands vollumfänglich vor. Rund 30 Mitarbeiter werden künftig von Unna aus die Belieferung der Kunden nördlich der Main-Linie bewerkstelligen.

„Durch den neuen Standort gewinnen wir Flexibilität hinzu, entlasten aber gleichzeitig auch die bisherigen Lager. Ein Win-win“, erklärt Buck. CEO Brandmeier ergänzt: „Der Standort Unna hat uns durch seine Nähe zu den Häfen Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen überzeugt. Perspektivisch ist Unna zudem auch für die Belieferung der Benelux-Länder günstig gelegen.“

Quelle: Memodo | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH