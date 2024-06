Berliner EEF will Windparks und PV-Kraftwerke bauen

Das Projektierungsunternehmen EEF will mit Windenergie und PV-Kraftwerken expandieren. Bei der Solarenergie sind EEG-Anlagen und Stromlieferung ohne Förderung (PPA) von Interesse.

Die EEF Erneuerbare Energien Fabrik GmbH (EEF) plant den Bau von Windparks und PV-Freiflächenanlagen in Deutschland. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es Projektrechte für sieben Windenergieanlagen in Niedersachsen mit einer geplanten Gesamtleistung von 40 MW erworben. Zudem habe es eine Kooperation zur Entwicklung von acht Photovoltaikprojekten – hauptsächlich in Norddeutschland – mit einer geplanten Gesamtleistung von 350 Megawatt (MW) abgeschlossen.

Im Rahmen der Entwicklung des Windparks wird EEF eine Bürgerbeteiligung anbieten. Die Photovoltaik-Projekte umfassen sowohl Anlagen, die nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) förderfähig sind, als auch Projekte, die durch langfristige Stromlieferverträge (PPA) vermarktet werden. Zudem beabsichtigt EEF in der Nähe einiger dieser PV-Parks Umspannwerke zu errichten, wodurch sich Synergien mit dem Ausbau der Windenergie ergeben.

Roman Bredlow, ebenfalls Geschäftsführer der EEF, sagt: „Durch die Errichtung von Umspannwerken in der Nähe unserer PV-Parks schaffen wir Synergien für den weiteren Ausbau der Windkraft.“ Die effizientere Nutzung der Netzinfrastruktur stehe dabei im Fokus.

Das Unternehmen arbeite ferner mit 40 Mitarbeitern standortnah an Projekten. Ziel sei, diese langfristig in den Eigenbestand aufzunehmen. Hierbei plant EEF, in den kommenden Jahren ca. 500 Millionen (Mio.) Euro zu investieren.

