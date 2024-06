CCE realisiert größte Carport-Photovoltaikanlage in Oberösterreich

Im oberösterreichischen Bad Schallerbach ist seit kurzem die größte PV-Anlage auf einem Parkplatz in dem Bundesland in Betrieb. Der Strom dient auch zur Versorgung von lokalen Ladestationen.

Projektentwickler CCE hat in Oberösterreich die größte Photovoltaikanlage auf einem Carport in dem Bundesland gebaut. Wie das Unternehmen mitteilte, nahm die Realisierung acht Monate in Anspruch. Mitte Mai sei die Anlage in Betrieb gegangen. Seitdem überdachen 2.887 Photovoltaik-Module rund 420 Parkplätze der Eurotherme Bad Schallerbach und schützen so abgestellte Fahrzeuge vor Wetterereignissen wie Hagel und Sonneneinstrahlung.

Zudem erübrige sich bei Schneefall die Räumung der Parkflächen durch den Winterdienst. Die Anlage erzeugt jährlich rund 1,3 Millionen Kilowattstunden grünen Strom, der vollständig in den Betrieb der Therme fließt. Darüber hinaus speist sie 15 zusätzliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

CCE hat die Anlage in Zusammenarbeit mit Swietelsky geplant und realisiert. Rainer Steininger, Geschäftsführer der CCE Österreich, betont: „Mit diesem Projekt unterstreicht CCE erneut seine Rolle in der Umsetzung nachhaltiger Energielösungen. Wir blicken gespannt auf zukünftige Projekte, die unsere Vision von 100 % erneuerbarer Energie weiter vorantreiben.“



Martin Dürnberger, CEO der CCE Holding, ergänzt: „Dieses Projekt demonstriert zudem, wie bestehende Flächen effizient für die Energiegewinnung genutzt werden können. Die Anlage der Eurotherme ist ein wichtiger Meilenstein und stärkt unsere Position für zukünftige Projekte.“ Bei CCE handelt es sich um ein deutsch-österreichisches Gemeinschaftsunternehmen. Partner sind Clean Capital Energy aus Österreich und enernovum aus Deutschland gemeinsam mit der Ärzteversorgung Thüringen.

In Deutschland sehen Marktteilnehmer den Bau von solaren Parkplatzüberdachungen wegen Genehmigungsprozessen gebremst.

Quelle: CCE | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH