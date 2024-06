Neu: Solarwatt bringt Photovoltaik-Speicher in DC-Variante heraus

Der neue PV-Speicher Solarwatt Battery flex DC besteht aus der Steuereinheit und mehreren Batteriemodulen mit einer Speicherkapazität von jeweils 2,4 Kilowattstunden.

Die Solarwatt Battery flex ist ein modular aufgebauter PV-Speicher, in dessen Batteriemodul Komponenten zum Einsatz kommen, die auch in den Elektroautos von BMW Verwendung finden. Ab sofort ist das Solarwatt-System neben der bisher erhältlichen AC-1-Variante auch als DC-Speicher verfügbar: „Damit decken wir mit Battery flex alle möglichen Anwendungsfälle ab. Ob bei der Neuinstallation einer Solaranlage mit Battery flex DC oder in der PV-Nachrüstung mit Battery flex AC-1“, sagt Peter Bachmann, Chief Product Officer (CPO) von Solarwatt. In Verbindung mit dem Energiemanagement-System Solarwatt Manager flex könnten Kund:innen den Eigenverbrauch des selbst erzeugten Solarstroms von rund 30 Prozent auf mehr als 80 Prozent erhöhen.

Batteriespeicher für Hybridwechselrichter konzipiert

Der PV-Speicher Solarwatt Battery flex DC ist für den Einsatz in Kombination mit einem Hybridwechselrichter konzipiert. Das System besteht je nach Anwendung aus der Steuereinheit Base und mehreren Batteriemodulen mit einer Speicherkapazität von jeweils 2,4 Kilowattstunden (kWh). Die Batteriemodule sind sowohl für die DC- als auch für die AC-Variante geeignet. „Durch den modularen Aufbau kann unser Batteriespeicher immer flexibel an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst werden. Der Speicher ist darüber hinaus dank hochwertiger Komponenten und eines mehrstufigen Sicherheitskonzepts besonders sicher“, sagt Bachmann. Solarwatt gehört zu den Speicheranbietern, bei dessen Produkten es in der Vergangenheit in Einzelfällen zu technischen Problemen gekommen war.

Solarwatt-Installationspartner und interessierte Solarteure finden im Solarwatt Online Shop einen Konfigurator, der bei der Auswahl des Heimspeichers und des passenden Wechselrichters unterstützt. Die Einzelkomponenten von Solarwatt Battery flex AC-1 und DC wiegen nicht mehr als 25 Kilogramm. Somit kann eine Person den Batteriespeicher installieren. Das soll in wenigen Minuten erledigt sein. Per Internetanbindung lädt das System immer automatisch Software-Updates und neue Funktionalitäten.

PV-Speicher Solarwatt Battery flex verfügt über Notstromfunktion

Sowohl Solarwatt Battery flex AC-1 als auch Solarwatt Battery flex DC verfügen über eine Notstromfunktion, mit der die vorübergehende Versorgung des Haushalts aus dem Stromspeicher möglich ist. Damit der Speicher im Notstromfall eine zuverlässige Versorgung bietet, kann man eine Notstromreserve von bis zu 40 Prozent individuell je nach Kundenwunsch voreingestellen.

Die Notstromlösungen für Battery flex AC-1 und Battery flex DC haben unterschiedliche Schwerpunkte: Mit Battery flex backup solo bietet Solarwatt eine einfach installierbare Notstromlösung für Battery flex AC-1. Diese Funktion kann man auch bei bereits installierten Solarwatt-Batteriespeichern nachgerüstenn. Bei einem Stromausfall trennt Battery flex backup solo das heimische Energiesystem automatisch vom Netz, so dass es in den Notstrombetrieb übergeht. Damit wird die vorübergehende Versorgung des Haushalts nahezu ohne Unterbrechung aus dem Stromspeicher möglich. Über die Home app erhalten Hausbesitzer Informationen über die verbleibende Versorgungsdauer. Die Installation, Einrichtung und Aktivierung der Solarwatt-Notstromfunktion für Battery flex AC-1 erfolgt durch den Installateur über die Solarwatt Pro app.

Auch bei Battery flex DC findet eine automatische Trennung statt, die das heimische Energiesystem bei einem Stromausfall automatisch vom Netz abkoppelt. Die Ersatzstromversorgung erfolgt nach einer kurzen Unterbrechung durch den Stromspeicher. Dabei ist bei Battery flex DC die Notstromfunktion automatisch voreingestellt. Installation, Einrichtung und Aktivierung am Hybridwechselrichter erfolgen durch den Installateur. „Die Notversorgung durch den Batteriespeicher ist für viele Hausbesitzer ein wichtiges Thema. In der DC-Variante ist sogar echter Netzersatzstrom möglich. Das bedeutet, dass wir hier einen netzautarken Betrieb über einen längeren Zeitraum gewährleisten können, bei dem das Haus aus der Photovoltaik-Anlage und dem Speicher gemeinsam versorgt wird”, sagt Bachmann.

Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH