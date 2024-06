Nachweisprozess gemäß VDE-AR-N 4110: Streamergy und Timeless Planet kooperieren

Der Photovoltaik-Planer Timeless Planet kooperiert mit dem Softwareanbieter Streamergy beim Nachweisprozess gemäß VDE-AR-N 4110, um den Netzanschluss von Photovoltaik-Anlagen schneller realisieren zu können.

Die Streamergy GmbH hat ihr Portfolio erweitert. Ab sofort unterstützt der Softwareanbieter für erneuerbare Energien auch Planer und Solarteure beim Netzanschluss von Photovoltaik-Anlagen. Diese sollen von schneller und effizienter Umsetzung profitieren und können eigene Ressourcen optimiert einsetzen. Ihren ersten Rahmenvertrag für langfristige Zusammenarbeit beim Nachweisprozess gemäß VDE-AR-N 4110 hat Streamergy mit der Timeless Planet GmbH & Co. KG geschlossen, die erneuerbare Energiesysteme plant und realisiert.

Streamergy will den Prozess des Netzanschlusses von PV-Anlagen vereinfachen. Der Bedarf in der PV-Branche ist nach Ansicht des Unternehmens groß. Bürokratie und spezialisiertes Fachwissen zu den Vorschriften und Anforderungen beim Netzanschluss bremsen die Netzintegration im industriellen Bereich aus. „Zeitintensive, manuelle Prozesse führen bei Unternehmen, die PV-Anlagen ans Netz bringen wollen, zu langen Wartezeiten und Engpässen. Sie müssen oft mehrere, zum Teil sehr unterschiedliche Projekte gleichzeitig koordinieren. Viele beteiligte Partner, verzögerte Rückmeldungen und unklare Anforderungen verschärfen die Situation“, sagt Martin Schneider, Geschäftsführer von Streamergy.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Timeless Planet hat kontinuierlich mehrere Projekte in der Pipeline, die zertifiziert werden müssen oder die Konformitätserklärung zur Erlangung der endgültigen Betriebserlaubnis benötigen. In enger Zusammenarbeit unterstützt Streamergy das Unternehmen bei dem kompletten Nachweisprozess gemäß VDE-AR-N 4110. Hierfür haben beide Unternehmen einen langfristen Rahmenvertrag unterzeichnet. „Wir freuen uns, mit der Streamergy einen kompetenten und verlässlichen Partner für den Netzanschluss gewonnen zu haben. Mit dem Rahmenvertrag sind wir in der Lage, unsere PV-Projekte maximal effizient umzusetzen und parallele Projekte sehr gut zu steuern. Das gibt uns neuen Spielraum bei den eigenen Ressourcen“, sagt Constantin Wenzlik, Geschäftsführer von Timeless Planet.

Quelle: Streamergy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH