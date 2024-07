Mieterstrom für Vierfarbkarree in Berlin

In Berlin wird in Kürze ein neues Mieterstromprojekt ans Netz gehen - mit einer Gesamtleistung von fast 200 kW.

Zum vierten Mal setzen die Berliner Stadtwerke und die Wohnungsbaugenossenschaft Neues Berlin zusammen ein Mieterstrom-Projekt um. Diesmal geht es um das sogenannte Vierfarbkarree in Hohenschönhausen mit mehr als 700 Haushalten.

Auf den vier Gebäuden mit jeweils elf Geschossen an der Wustrower und Ahrenshooper Straße sind die Photovoltaik-Module bereits montiert, der Netzanschluss steht bevor. Die vier Teilanlagen haben eine Gesamtleistung von 197 kW. Die Projektpartner rechnen mit einem Stromertrag von jährlich 175.000 kWh. Gemessen an hohen Zahl der Wohnungen sind das allerdings weniger als 0,3 kW beziehungsweise 250 kWh pro Wohneinheit. Im Vergleich zu Einfamilienhäusern mit typischen Leistungen um 10 kW liefert also selbst eine so große Mieterstrom-Anlage in Berlin deutlich weniger Strom pro Wohneinheit.

Der 1985 erbaute Gebäudekomplex heißt Vierfarbkarree, weil seine Treppenhäuser, Loggien und Eingänge seit der Sanierung 1996 in den vier Himmelsrichtungen entsprechend der Farbstimmung zur jeweiligen Tageszeit gelb, rot, blau und grün akzentuiert sind.

„Wir freuen uns sehr über den kontinuierlichen Ausbau unserer bereits seit 2018 bestehenden vertrauensvollen Partnerschaft mit Neues Berlin“, sagt Stadtwerke-Chef Chris Werner. So haben die Stadtwerke bisher auf den Dächern der genossenschaftseigenen Wohnanlagen Malchower Aue, Mühlengrund und Degnerbogen Mieterstrom-Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 748 kW installiert. Insgesamt können jetzt 2.400 Haushalte der Genossenschaft den Mieterstrom nutzen.

Ein Projekt zur finanziellen Bürgerbeteiligung an einer Mieterstromanlage wurde in der Wohnanlage Mühlengrund umgesetzt. Zudem hat Neues Berlin Ende 2023 neun von den Stadtwerken installierte Ladestationen mit insgesamt 17 Ladepunkten für Elektroautos in verschiedenen Wohnanlagen in Betrieb genommen.

Quelle: Stadtwerke Berlin | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH