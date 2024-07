Photovoltaik: Neuer Installationsstandort von Solarwatt in Leipzig

Der neue Standort von Solarwatt in Leipzig-Halle ist der neunte Solarwatt-Installationsstandort in Deutschland. Weitere Filial-Eröffnungen sollen noch in diesem Jahr folgen.

Solarwatt eröffnet in Leipzig-Halle einen neuen Standort, der auf die Beratung, Planung und Installation von Photovoltaik-Anlagen und effizienten Wärmepumpen spezialisiert ist. Den Standort leitet Thomas Rudert, der seit mehr als 15 Jahren in der Solarbranche tätig ist. Leipzig-Halle ist nach Bochum, Dresden, Frankfurt am Main, Hamburg, Kassel, Ludwigsburg, Lübeck und Schaumburg der mittlerweile neunte Solarwatt-Installationsstandort. Weitere Filial-Eröffnungen in Deutschland sollen noch in diesem Jahr folgen. Neben den eigenen Handwerker-Teams installieren deutschlandweit noch mit mehr als 1.000 Installationspartner die Produkte des Dresdner Unternehmens.

Solarwatt will seinen Kunden hochwertige, aber bezahlbare Lösungen für Energie, Wärme und Mobilität anbieten. Dazu gehören Solarmodule mit einer Garantie von 30 Jahren und Batteriespeicher, die den tagsüber erzeugten Sonnenstrom für die Nutzung am Abend oder in der Nacht speichern. Auch Wärmepumpen und Ladesäulen für Elektroautos bietet das Dresdner Unternehmen an. Die Steuerung der gesamten Photovoltaik-Anlage übernimmt ein Energiemanagement-System, das Solarwatt-Kund:innen per App bedienen.

Solarwatt ist seit mehr als 30 Jahren am Markt aktiv. In dieser Zeit hat das Dresdner Unternehmen mehr als 650.000 Photovoltaik-Anlagen geplant, installiert und in Betrieb genommen. „Wir bieten unseren Kunden nicht nur Premiumprodukte, sondern unterstützen sie bereits bei der Planung“, sagt Pia Küsgens, Leiterin Endkunden-Vertrieb bei Solarwatt. Anschließend stelle das Unternehmen sicher, dass die Installationspartner diese Systeme fachgerecht installieren und in Betrieb nehmen. „Und sollte es doch einmal zu Rückfragen kommen, sind wir immer als Ansprechpartner vor Ort und finden gemeinsam die beste Lösung für unsere Kunden”, so Küsgens.

Die Fertigung von Photovoltaik-Modulen in Dresden Ende August beenden.

Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH