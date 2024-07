Sonne, Wind und Batterie: Spatenstich am Energiepark Gundelsheim

Der Energiepark von EnBW soll in Summe eine Erzeugungsleistung von 72 MW haben. Während der Bau des Solarteils bereits startet, ist die Windenergie noch in der Genehmigungsplanung.

In Gundelsheim, nördlich von Heilbronn, feierte der Energiekonzern EnBW am 5. Juli den Spatenstich für sein neues Projekt. In dem Energiepark will das Unternehmen Strom aus Wind- und Solar-Energie erzeugen und speichern.

Die Photovoltaik-Anlage soll eine Leistung von 60,2 MW haben. Die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2025 geplant. Für den Solarteil ist eine Fläche von 64 Hektar vorgesehen, die Anlage soll aber lediglich 55 Hektar beanspruchen. Die weiteren Flächen umfassen unter anderem Biotop-Bereiche wie einen Teich und Gehölzstrukturen sowie Pfade für Wildwechsel. „Umweltverbände wurden intensiv in die Planungen eingebunden“, sagt Projektleiter Stefan Wresch von der EnBW.

Wresch betonte das gute Zusammenspiel mit der Stadt und dem Landratsamt Heilbronn. „Die Behörden haben das aus planerischer Sicht anspruchsvolle Vorhaben mit viel Knowhow und hohem Engagement begleitet. Dabei seien für das Projekt auch Maßnahmen zur Bodenstabilisierung und neue Technologien nötig gewesen.

Den Genehmigungsantrag für den Windpark will EnBW im dritten Quartal 2024 einreichen. Die Inbetriebnahme soll dann im dritten Quartal 2027 erfolgen. Vorgesehen sind zwei Windenergieanlagen vom Typ Enercon E160 mit einer Leistung von jeweils 5,6 MW und einem erwarteten Jahresertrag von 22 GWh.

Die Erzeugung von Solar- und Wind-Energie soll sich in dem Energiepark ergänzen. Der geplante Batteriespeicher soll eine Kapazität von 2,25 MWh haben. EnBW will ihn nutzen, um die Netzeinspeisung flexibler zu machen und den Eigenbedarf der Anlagen zu decken.

Die Kombination von Windenergie- und Photovoltaik-Anlagen wird in den letzten Jahren beliebter. Da die Anlagen meist ihre Spitzenerzeugung zu unterschiedlichen Zeiten haben, lässt sich so die Kapazität von Netzen und Trafos besser ausnutzen.

Quelle: EnBW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH