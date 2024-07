Speicheranbieter Anker findet Vertriebspartner in Deutschland

Für sein Speichersystem Solix und den deutschen Markt hat Anker Vertriebspartner gewonnen. Die Speicher sind für heimische Mini-PV-Anlagen gedacht.

Das auf Energiespeicherung fokussierte Unternehmen Anker hat für sein Produkt Solix und den deutschen Photovoltaikmarkt Vereinbarungen für verschiedene Vertriebspartner geschlossen. Zu den Unternehmen zählen EPP Solar, Kleines Kraftwerk, Priwatt, Solago, Solarway, Tepto und Yuma.

Die Partnerschaften konzentrierten sich hauptsächlich auf den Vertrieb der neuen Anker Solix Solarbank E1600-Serie, einer Solarstromspeicherlösung für den privaten und gewerblichen Gebrauch.

Kelvin Cao, CEO of Europe and President of Power Storage bei Anker Solix, zur Ankündigung der Kooperation: „Diese Partnerschaften sind ein bedeutender Schritt nach vorn. Wir fühlen uns geehrt, mit vertrauenswürdigen Partnern zusammenzuarbeiten, die unsere Vision für nachhaltige Stromgewinnung teilen.“

Die Produkte der Solarbank E1600-Reihe seien ferner die Ergänzung für kleinere Solarinstallationen im Garten oder auf dem Balkon. Sie erlauben es, die erzeugte Energie flexibel per App zu verwalten, zu speichern und ins Netz einzuspeisen. Sie hielten dabei möglichen Außentemperatur zwischen -20 und +55 Grad stand und entsprächen der IP65 Schutzklasse.

