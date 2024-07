Flexible Energiespeichersysteme für Haushalte und kleine Unternehmen von Anker SOLIX 

Bei der Wahl der richtigen PV-Lösung denken viele Menschen zunächst an die Panels auf dem Dach, doch das Energiespeichersystem ist für den Endnutzer die eigentliche zentrale Komponente mit der tagtäglich interagiert wird. Anker SOLIX bietet mit dem innovativen X1 ein neues Heimsystem an, das besonders flexibel und nutzerfreundlich ist, wovon sich Besucher:innen der Intersolar bereits überzeugen konnten.

Langlebiges Speichersystem mit anpassbarer Kapazität

Jedes X1 besteht aus einem Steuergerät, an das ein bis sechs Batteriemodule angeschlossen werden können. Jedes Modul fasst fünf kWh. So kann die Kapazität flexibel angepasst werden. Die Kombination aus dem modularen Design und dem Anker SOLIX Energy Optimizer erlaubt es dem X1 zudem ein einzelnes beschädigtes Batteriemodul zu isolieren, ohne dass das restliche System beeinflusst wird. Sollte es zu einem Stromausfall kommen, schaltet das X1 innerhalb von zehn Millisekunden auf den Notstrombetrieb um.

Flexibler Energieeinsatz für maximale Kosteneinsparung

Mit einem X1 lassen sich im Jahr mehrere hundert Euro Stromkosten pro Haushalt einsparen. Das X1 ist zum Beispiel dank SG-Ready mit gängigen Wärmepumpen kompatibel, kann aber auch ein Elektrofahrzeug mit dem Anker SOLIX EV-Charger laden (erscheint später in 2024) oder Strom zurück in das Netz speisen. Unabhängig von der konkreten Anwendung fügt sich das X1 dank dem schlanken All-in-One-Design elegant in jedes Zuhause ein und ist mit 51 kg pro Batterie- und 28 kg pro Power-Modul schnell von nur zwei Monteuren aufzubauen.

Nutzer:innen können über eine App alle wichtigen Informationen, wie den aktuellen Speicherstand und die Netzeinspeisung überwachen und anpassen. Außerdem kann jedes X1 über das bereitgestellte O&M-Portal an das Service-Netzwerk des jeweiligen Installateurs angeschlossen werden. Dieser erhält so automatisch Fehlermeldungen und Hinweise, wenn Wartungen durchgeführt werden müssen.

Erweiterte Garantie und TÜV-Zertifizierung für Sicherheit und Langlebigkeit

Eine IP65-Zertifizierung garantiert Spritzwasserschutz und eine Umgebungstemperatur von -25 bis +55 Grad Celsius stellen für das X1 kein Problem dar. Um die Robustheit des X1 zu unterstreichen, hat Anker SOLIX das System vom TÜV Süd zertifizieren lassen und bietet zudem 10 Jahre Garantie an.

Ein Energieschub für Unternehmen

Für Firmen besonders interessant: Es lassen sich bis zu sechs X1 und damit auch 36 Batteriemodule parallel an einem Standort betreiben. So können Stromkosten gesenkt werden. Sind alle sechs Speicher voll, stehen 180 kWh Energie zur freien Verfügung.

Für Solar-Betriebe besteht zudem die Möglichkeit, Vertriebspartner von Anker SOLIX zu werden. Anker SOLIX verfügt über ein Netzwerk, das die Partner mit Schulungen, technischem Support sowie Vertriebs- und Marketingdienstleistungen unterstützt.

Weitere Produktinformationen zu dem Anker SOLIX X1 finden Sie hier.