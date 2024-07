Photovoltaik: 30 Jahre Sharp Energy Solutions Europe

In diesem Jahr jährt sich der Markteintritt der Photovoltaik-Sparte von Sharp in Europa zum dreißigsten Mal. Seit 65 Jahren entwickelt und fertigt der japanische Konzern Solarzellen und PV-Module.

Sharp Energy Solutions Europe feiert in diesem Jahr zwei Jubiläen: Der japanische Konzern Sharp ist seit 65 Jahren in der Photovoltaik aktiv und ist nun seit 30 Jahren in Europa mit Solarenergie auf dem Markt vertreten. Somit ist Sharp ein maßgeblicher Wegbereiter für den Ausbau erneuerbarer Energien, sowohl global als auch insbesondere in Europa. Einer der Hauptgründe, warum Sharp in dem turbulenten Solarmarkt, der von zahlreichen Insolvenzen geprägt ist, erfolgreich bestehen und wachsen konnte, ist die Position des Unternehmens als großer Konzern mit einem diversifizierten Produktportfolio, einer starken Marke und einer weltweiten Marktpräsenz. Trotz vieler Höhen und Tiefen auf dem Solarmarkt hat sich Sharp immer wieder erfolgreich an veränderte Rahmenbedingungen angepasst. Somit ist Sharp das Unternehmen mit der längsten Geschichte in der Solarbranche.

Solarzellen für die Nutzung im Weltraum

Seit Sharp 1959 mit der Entwicklung von Solarzellen begann, hat das Unternehmen bedeutende Meilensteine in der Solartechnologie erreicht. Bereits 1970 startete Sharp die Produktion von PV-Zellen für die Nutzung im Weltraum, und 1976 führte das Unternehmen den ersten solarbetriebenen Taschenrechner ein. Im selben Jahr wurde Japans erster betriebsfähiger Satellit Ume mit Sharp-Solarzellen ausgestattet. Bis zum Jahr 2000 etablierte sich Sharp als weltweiter Photovoltaik-Marktführer. Heute haben chinesische Unternehmen den Pionier an der Spitze der Verkäufe abgelöst. 2018 brachte Sharp ein 48-Zellen-Modul und einem Modulwirkungsgrad von 20 % heraus, gefolgt von der Einführung von Halbzellmodulen im Jahr 2020. 2022 erweiterten bifaziale PV-Module das Modul-Portfolio.

2024 präsentierte Sharp auf der Intersolar Europe neue Verbundtechnologien. Dazu zählen die Compound Triple-Junction-Solarzellen mit einem Wirkungsgrad von 32,65 %, die man bereits in Weltraumanwendungen eingesetzt hat und die Mondmission der JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) im Januar 2024 mit Strom versorgten. Zudem hat Sharp Tandem-Doppelschicht-Silizium-Stapel-Solarzellen mit einem Wirkungsgrad von 33,66 % entwickelt. Diese innovativen Lösungen haben nach Einschätzung des Unternehmens das Potenzial, die Zukunft der Solarenergie maßgeblich zu beeinflussen.

Kampagnenstart zur Suche nach PV-Pionieren

Zum 30-jährigen Jubiläum des Solargeschäfts in Europa startet Sharp Energy Solutions Europe eine besondere Jubiläumskampagne und ruft PV-Pioniere langjähriger Solaranlagen mit Sharp-Solarmodulen dazu auf, sich zu melden. Ziel der Kampagne ist es, die ältesten noch in Betrieb befindlichen Solaranlagen zu finden und deren Geschichten zu erzählen. Besitzer solcher Anlagen können durch das Einsenden von Informationen und Fotos ihrer Solaranlagen an die E-Mail-Adresse marketing.solar@sharp.eu teilnehmen.

„Die Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im Jahr 2000 markierte den Beginn einer neuen Ära für die Solarenergie in Deutschland und Europa und ermöglichte es uns, unsere Vision von sauberer Energie voranzutreiben“, sagt Peter Thiele, Präsident Sharp Energy Solutions Europe. „Das Pariser Klimaabkommen von 2015 unterstrich die globale Dringlichkeit, den Klimawandel zu bekämpfen, und verstärkte die Nachfrage nach unseren fortschrittlichen Energielösungen. Zudem haben die technologischen Fortschritte und Kostensenkungen in der Photovoltaikindustrie während der letzten Jahrzehnte entscheidend dazu beigetragen, Solarenergie als echte wettbewerbsfähige Alternative zu etablieren.“

