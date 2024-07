Bürgerenergiegenossenschaft Kodersdorf: Erste Photovoltaik-Anlage in Betrieb

Die Bürgerenergiegenossenschaft Kodersdorf hat eine Photovoltaik-Anlage mit 77 kW Leistung auf den Dächern der Oberschule Kodersdorf errichtet. Die Solaranlage ist Teil des Klimaschutzmanagements in der sächsischen Gemeinde.

Die Energie Genossenschaft Kodersdorf hat Ende Juli in der Adolf Traugott von Gersdorf Oberschule in Kodersdorf ihre erste Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen. Insgesamt hat die Bürgerenergiegenossenschaft Kodersdorf mehr als 180 Solarwatt-Module mit einer Gesamtleistung von 77,4 Kilowatt auf den Dächern der Schule installiert. Die Solaranlage soll pro Jahr etwa 74.500 Kilowattstunden sauberen Sonnenstrom erzeugen, von dem rund 40 Prozent direkt im Schulgebäude verwendet wird.

„Dieses Projekt in Kodersdorf ist ein echtes Leuchtturmprojekt, das Vorbildcharakter hat für viele andere Gebäude“, sagt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. „Ich bin sehr froh darüber, dass wir solche starken Unternehmen wie Solarwatt in Sachsen haben, die sich solchen Projekten annehmen und die eng verbunden sind mit der Region. Zusammen mit der Bürgerenergiegenossenschaft, den Jugendlichen und den Einwohnern hat Solarwatt dieses Solarprojekt realisiert. Das schafft natürlich eine ganz andere Verbindung und auch eine ganz andere Begeisterung – gerade auch bei Kindern und Jugendlichen.“

Bürgerenergiegenossenschaft Kodersdorf 2022 gegründet

Die Energie Genossenschaft Kodersdorf ging Mitte 2022 an den Start. Zuvor hatte es bereits ein erstes Treffen mit dem Ministerpräsidenten und den Bürgermeister Schöne gegeben. Dort beschlossen die Teilnehmer:innen, das Dach der Oberschule mit einer Photovoltaik-Anlage zu belegen, die über eine noch zu gründende Energiegenossenschaft finanziert und betrieben werden soll. Nach dem Treffen erfolgte die Gründung der Genossenschaft und die Vertragsgestaltung mit der Gemeinde Kodersdorf. Darüber hinaus startete die Planung der Solaranlage. Ferner führte man erforderliche Sanierungsmaßnahmen durch. Im November 2023 erfolgte die Beauftragung von Solarwatt durch die Energie Genossenschaft Kodersdorf. Der Bau der Solaranlage begann im Frühjahr 2024.

„Mit dem Start im European Energy Award (eea) im Jahr 2014 beschäftigt sich die Gemeinde Kodersdorf sehr intensiv mit den Themen effektive Nutzung von Energien, Klimaschutz bis hin zur Treibhausgasneutralität. In den Jahren 2019 sowie 2023 ist unsere Gemeinde erfolgreich zertifiziert worden“, sagt René Schöne, Bürgermeister Kodersdorf. „Mit der Etablierung des Klimaschutzmanagements (KSK) in Kodersdorf im Jahr 2021 haben wir zwei Jahre später ein integriertes Klimaschutzkonzept auf den Weg gebracht. Mit dem Aufbau der PV-Anlage auf dem Dach unserer Oberschule wird eine weitere Maßnahme aus dem KSK umgesetzt.“

Die Bürgerenergiegenossenschaft Kodersdorf hat noch viel vor. „Für uns ist das erst der Anfang, denn wir haben als Energiegenossenschaft noch viel vor und hoffen, dass wir weiterhin mit Partnern wie in diesem Projekt unsere Ideen angehen können“, sagt Helmut Perk, Vorstandvorsitzender Energie Genossenschaft Kodersdorf. „ An die Politik möchten wir appellieren, die Rahmenbedingungen für Bürgerprojekte in der Energiewende noch weiter zu verbessern. Dabei geht es vor allem um die Möglichkeit, den selbst erzeugten Strom direkt an unsere Mitglieder und die Bürger verteilen zu können. Dieses sogenannte Energy Sharing gehört gesetzlich endlich umgesetzt.“

Quelle: Energie Genossenschaft Kodersdorf, Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH