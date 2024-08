Zollikofer übernimmt Reko Energie Bois in Frankreich

Das Holzlogistikunternehmen Zollikofer hat Reko Energie Bois gekauft. Das französische Unternehmen Reko ist auf die Vorbereitung von Brennstoffen für Biomasse-Heizkraftwerke spezialisiert.

Zollikofer, ein internationales Logistik- und Handelsunternehmen für Sägenebenprodukte, Altholz sowie Wald- und Energieholz ist seit 2021 Teil der Koehler-Gruppe. Mit der Übernahme von Reko Energie Bois (Reko) tritt Zollikofer in den ostfranzösischen Markt ein. Reko, gegründet im Jahr 2007, ist ein führendes Unternehmen im Bereich Holzverarbeitung und -handel in Frankreich. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bietet ein breites Sortiment an Holzprodukten an. Mit Standorten in Reding (Verwaltungszentrale, Produktion und Lagerplatz), Morville (Produktion und Lagerplatz) und Straßburg (Produktionsstandort) sowie einem jährlichen Umschlag von 120.000 Tonnen, spielt Reko laut Koehler-Gruppe eine wichtige Rolle in der Holz- und Biomassewirtschaft.

Die Aktivitäten von Reko umfassen eine Vielzahl von Prozessen und Dienstleistungen im Bereich der Holzverarbeitung und -vermarktung. Dazu gehören unter anderem der Holzeinkauf und Holzeinschlag durch Stockkäufe im Wald, bei denen man Holz direkt vor Ort im Wald erwirbt und einschlägt. Zudem vermarktet Reko alle anfallenden Holzsortimente in stoffliche und thermische Bereiche. Ein weiterer wichtiger Tätigkeitsbereich ist die Verwertung von natürlicher und recycelter Biomasse. Diese Biomasse wird so aufbereitet, dass sie entweder für stoffliche Verwertungen oder als Brennstoff für Biomassefeuerungen geeignet ist. Damit trägt Reko zur nachhaltigen Nutzung von Holzressourcen bei. „Diese Akquisition von Reko ist ein wichtiger strategischer Schritt für Zollikofer, zum Ausbau der Geschäftstätigkeit im französischen Markt und ein wichtiger Schritt, um im Bereich Biomasse weiter zu wachsen“, sagt Philipp Hill, Geschäftsführer bei Zollikofer.

Baustein in der Nachhaltigkeitsstrategie der Koehler-Gruppe

Auch die sichere Versorgung der Biomasse-Heizkraftwerke der Koehler-Gruppe will man durch die Übernahme von Reko und der damit verbundenen Erweiterung der Geschäftstätigkeit nach Frankreich optimieren. Am Standort Oberkirch stellt das Unternehmen das Heizkraftwerk von Koehler Paper aktuell von Steinkohle auf Biomasse um. Mit diesem Projekt will das Unternehmen einen der größten Treibhausgasemittenten der gesamten Koehler-Gruppe dekarbonisieren und damit die Klimabilanz des Familienunternehmens verbessern. Die zusätzlichen Ressourcen und das Know-How von Reko bei der Verwertung von Holz ermöglichen der Koehler-Gruppe damit zukünftig noch bessere Planungssicherheit bei der langfristigen Versorgung der Biomasse-Kraftwerke mit natürlichen Brennstoffen.

Frank Andlauer, Leiter Waldholz bei Zollikofer, wird die operative Geschäftsführung der Reko gemeinsam mit dem Gründer und bisherigen Gesellschafter Maurice Schott übernehmen. „Maurice Schott wird den gemeinsamen Weg noch zwei Jahre begleiten, bevor er sich in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet“, sagt Andlauer.

Quelle: Koehler-Gruppe | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH