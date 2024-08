Enercon startet Verkauf neuer 6 MW Windturbine E-175 EP5

Enercon meldet den ersten Vertragsabschluss über den Verkauf seiner neuen 6 MW starken Windturbine in der Türkei. Die Serienproduktion soll in Bälde starten.

Windturbinenpionier Enercon hat seine erste Maschine des Typs E-175 EP5 international verkauft. Wie das Unternehmen aus Aurich mitteilte, unterzeichnete es mit dem türkischem Energieerzeuger Enerjisa Üretim einen Liefervertrag.

„Wir verzeichnen bei unserer internationalen Kundschaft ein sehr großes Interesse an unserem neuen Topmodell“, sagte Enercon CCO Uli Schulze Südhoff bei der Vertragsunterzeichnung.

„Wir sind sehr zufrieden, wie die Markteinführung des neuen Anlagentyps verläuft“, so Schulze Südhoff weiter. Die Installation des Protoyps erfolge derzeit in Nordrhein-Westfalen/Deutschland. Ferner sei die Serienfertigung an Enercons Produktionsstandorten parallel in Vorbereitung. „Wir haben das Volumen für 2025 bereits verkauft“, so der Enercon-CCO. „Auch für die nächsten 24 Monate sind wir mit Kunden in konkreten Verhandlungen für zahlreiche Projekte – und es gibt darüber hinaus weitere Anfragen, darunter von immer mehr internationalen Kunden. Die Kombination ‚Enercon-Qualität und wettbewerbsfähiges Produkt‘, das ideal zu den Anforderungen in vielen internationalen Onshore-Märkten passt, macht den Unterschied!“

Die an Enerjisa Üretim verkaufte E-175 EP5 ist für das Projekt Bandirma Energy Base in der Provinz Balikesir vorgesehen. Die Turbineninstallation ist für Mitte 2025 und die Inbetriebnahme für Q4/2025 geplant. Mit einer Nennleistung von 6 MW und einem Rotordurchmesser von 175 Metern gehöre das Modell zu den aktuell leistungsfähigsten Onshore-Windturbinen. Errichtet wird die Anlage auf einem Stahlturm mit 132 Meter Nabenhöhe.

„Für Standorte in der Türkei ist die E-175 EP5 sehr gut geeignet“, sagt Arif Günyar, Regional Head der Enercon Region Zentralasien, Naher Osten und Afrika. „Der Liefervertrag mit Enerjisa Üretim soll für uns der Anfang sein. Uns verbindet eine enge Beziehung mit dem türkischen Markt. Wir leisten seit über 25 Jahren unseren Beitrag zur türkischen Energiewende. Es ist uns daher ein wichtiges Anliegen, zusammen mit unseren türkischen Partnern den Onshore-Ausbau und die Energiewende in der Türkei mit unserer neuen Turbinengeneration weiter voranzutreiben.“

Quelle: Enercon | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH