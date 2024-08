Vattenfall bietet Bürgerbeteiligung für Solarpark in Silberstedt

Stromkonzern Vattenfall realisiert erstmals in Deutschland einen Solarpark mit Bürgerbeteiligung. Bürgerinnen und Bürger können sich in Form eines Nachrangdarlehens beteiligen und erhalten einen Zins von 6,3 %.

In der Gemeinde Silberstedt in Schleswig-Holstein, auf halber Strecke zwischen Schleswig und Husum gelegen, hat Vattenfall jetzt mit den Bauarbeiten für eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 23 Megawatt (MWp) begonnen. Es ist das erste Solarprojekt von Vattenfall, an dem sich die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde direkt finanziell beteiligen konnten. Zahlreiche Interessenten haben diese Möglichkeit genutzt, wodurch sie jetzt direkte Teilhaber an einem Energiewendeprojekt in ihrer Heimatregion sind. Vattenfall errichtet den Solarpark in Silberstedt ohne staatliche Förderung.

Unternehmen, die große Freiflächen-Solarparks bauen, ist es gestattet, die Bürgerinnen und Bürger vor Ort als Investoren an einem Projekt zu beteiligen. Die Bürgerbeteiligung in Silberstedt erfolgte durch ein so genanntes qualifiziertes Nachrangdarlehen, das mit einem Zinssatz von 6,3 Prozent pro Jahr in der vereinbarten Laufzeit des Darlehens verzinst wird. Das Projekt Silberstedt dient als Pilotprojekt für weitere Vattenfall-Solarparks mit Bürgerbeteiligung.

Vermögensanlagegesetz konsultiert

„Bei der Vorstellung unserer Projektideen in den Gemeinden, in denen wir die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen für machbar halten, werden wir häufig danach gefragt, ob die Möglichkeit für eine direkte Bürgerbeteiligung besteht. Für uns war diese Form der Beteiligung Neuland und die Umsetzung im Rahmen des Vermögensanlagegesetzes war mit einem aufwändigen Prozess verbunden. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir diese Form der direkten Bürgerbeteiligung jetzt erstmals in Deutschland realisieren konnten. Mein Dank geht hier an das Team, das dies realisiert hat. Silberstedt macht hier den Anfang, weitere Projekte dieser Art sollen folgen“, sagt Claus Wattendrup, Leiter der Geschäftseinheit „Solar & Batteries“ bei Vattenfall.

Neben der Möglichkeit der direkten Beteiligung profitieren die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Silberstedt auch indirekt von dem Solarpark. Vattenfall zahlt für jede erzeugte Kilowattstunde Solarstrom den gesetzlich festgelegten Höchstbetrag von 0,2 Cent an die Gemeinde. Hinzu kommen ferner Gewerbesteuereinnahmen aus dem Betrieb der Anlage. Darüber hinaus können Bürgerinnen und Bürger dieser Gemeinde Ökostrom zu vergünstigten Konditionen über eine Laufzeit von bis zu zwei Jahren beziehen, den so genannten Bürgerstrom.

„Uns ist sehr daran gelegen, unsere Projekte im Einvernehmen mit den Stakeholdern vor Ort umzusetzen. Die lokale Akzeptanz der Bevölkerung ist dabei ein ganz entscheidender Faktor. Klar ist auch, dass sich das alles im rechtlichen Rahmen bewegen muss. Aber wer bei der Energiewende aktiv mitmacht, der soll auch etwas davon haben“, so Wattendrup.

Quelle: Vattenfall | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH