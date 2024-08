Enercity kooperiert mit Ronnenberg zum Ausbau der Photovoltaik

Die Stadt Ronnenberg bei Hannover will die Photovoltaik für öffentliche Gebäude nutzen. Durch die Verpachtung der Dächer realisiert Versorger Enercity die Projekte.

Der Energieversorger Enercity und die Stadt Ronnenberg aus der Region Hannover haben einen Kooperationsvertrag für eine Offensive bei der Photovoltaik (PV) auf städtischen Gebäuden unterzeichnet. Wie der Versorger aus der niedersächsischen Landeshauptstadt mitteilte, liegt das Potenzial bei etwa 7.000 Quadratmetern Dachfläche. Im besten Fall ließen sich mehr als 900 Kilowatt peak (kWp) Spitzenleistung auf Kindergärten, Schulen, Feuerwehrgebäuden und Sporthallen installieren. Das Ganze funktioniert via Pachtmodell: Enercity investiert in die PV-Anlagen, und die Stadt Ronnenberg verpachtet die Dächer langfristig an das Energieunternehmen. Je nach Bedarf wird der erneuerbar erzeugte Strom von Enercity an die Stadt geliefert, der überschüssige Strom wird ins Netz eingespeist oder direkt von enercity vermarktet.

„Die kontinuierliche Ausweitung der PV-Stromerzeugung auf städtischen Dächern ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. So geht die Stadt Ronnenberg mit gutem Beispiel voran und dient auch anderen als Vorbild“, sagt Bürgermeister Marlo Kratzke. Ergänzend zur Kooperation mit Enercity bietet die Stadt ihren Einwohner:innen zahlreiche Beratungs- und Informationsangebote für Photovoltaik an.

Aurélie Alemany, CEO von Enercity, betont: „Als kommunales Unternehmen übernehmen wir Verantwortung für die Region Hannover. Hier arbeiten wir besonders eng mit den Kommunen wie der Stadt Ronnenberg zusammen, um die Energiewende gemeinsam voranzubringen.“

PV-Strom auch für Gasspeicher

Auf dem Gelände des eigenen Gasspeichers im Ronnenberger Ortsteil Empelde hat enercity zudem eine PV-Freiflächenanlage errichtet. Mit einer Leistung von 508 kWp und 1.287 Modulen ist dies eine der größten PV-Anlagen im Stadtgebiet. Die erwartete Jahresproduktion von 482.000 Kilowattstunden (kWh) entspricht rechnerisch dem Strombedarf von knapp 200 Haushalten. Die intelligente Nutzung von Flächen und eine damit verbundene ganzheitliche Betrachtung der Energiewende nimmt bei Enercity einen strategischen Schwerpunkt ein. Deshalb nutzt das Energieunternehmen die vorhandenen Flächen am Gasspeicher, einer wichtigen Säule der Versorgungssicherheit, um die Erneuerbaren weiter auszubauen. Aktuell liegt der Anteil der gesamten erneuerbaren Stromproduktion bei Enercity bei mehr als 55 Prozent.

Die gesamte erneuerbare Energieproduktion Ronnenbergs macht knapp 20 Prozent des hiesigen Strombedarfs aus – dies vor allem durch die 760 bereits vorhandenen PV-Anlagen auf Privathäusern, Gewerbehallen oder kommunalen Dächern mit in Summe 10,8 Megawatt Leistung. Durch die Enercity-Freiflächenanlage am Gasspeicher sowie die neu geplanten PV-Anlagen wird sich die erneuerbare Erzeugungsleistung in der Kommune auf insgesamt 12,2 Megawatt erhöhen.

Quelle: Enercity | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH