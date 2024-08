Vertikal-Agri-PV: 3-MW-Anlage in Epfendorf eingeweiht

Kleegras, Weizen, Gerste, Ackerbohnen und Dinkel sollen zwischen den Modulreihen der Agri-PV-Anlage in Epfendorf in Baden-Württemberg wachsen. Projektentwickler Next2Sun feierte vorige Woche die Einweihung des Solarparks mit 3,3 MW Leistung.

Unter den Gästen waren auch Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk, die Bundestagsabgeordnete Maria-Lena Weiss und Epfendorfs Bürgermeister Mark Prielipp. Next2Sun nutzte für die Agri-PV-Anlage seine eigenen Vertikal-Solarsysteme. Laut Firmenangaben kann so 90 % der Fläche weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden – auch mit großem Gerät. Ein Teil der Fläche soll als Acker genutzt werden, ein anderer als Mähwiese. Landwirt Samuel Sauter demonstrierte eine Fahrt mit dem Kreiselheuer durch die 10 Meter breite Gasse zwischen den Modulreihen.

Landwirtschaftsminister Hauk lobte das Konzept. „Mit der Agri-PV wird nicht nur wertvolle Fläche eingespart, sondern auch gleichzeitig Nahrungsmittel und erneuerbare Energie produziert. Wir brauchen genau solche nachhaltigen und intelligenten Antworten, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu lösen“, sagte er.

Harry Wirth, Bereichsleiter Strom am Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE, und Heiko Hildebrandt, Vorstand der Next2Sun AG und Erfinder des Vertikal-Systems betonten die Bedeutung der Agri-PV im Allgemeinen und der vertikalen Agri-Photovoltaik im Besonderen. Die Erzeugungsspitzen des Systems liegen am Morgen und am späten Nachmittag. Das reduziert den Bedarf an Netz- und Speicherkapazität.

In der Umgebung der Agri-PV-Anlage Epfendorf liegt das Naturschutzgebiet Schlichemtal. Unter den Modulen sollen je 1 m breite Brachestreifen liegen. Zudem gibt es eine eigens angelegte Hecke. Diese Strukturelemente sollen auf Tiere und Pflanzen positive Effekte haben. Tiere sollen sich dort zurückziehen und überwintern können. Insbesondere für Insekten in ihren flugunfähigen Entwicklungsstadien sollen diese Streifen wertfoll sein.

An der Anlage war eine Beteiligung über ein fest verzinsliches Crowdinvesting möglich. Die Epfendorfer Bürgerinnen und Bürger erhalten dabei einen Zinsbonus. Ein ähnlicher Agri-PV-Anlage soll auch 60 km entfernt in Löffingen entstehen.

Die sparsame Flächennutzung bei der Agri-PV ist auch im Gesetzentwurf für die schnellere Genehmigung von Erneuerbare-Energien-Projekten enthalten, über den der Solarserver berichtete.

Quelle: Next2Sun | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH