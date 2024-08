PV-Freiflächen-Potenzial in Bayern: „Voraussichtlich geeignet“

Im Energie-Atlas Bayern kann man sich ab sofort auch eine sogenannte PV-Freiflächenkulisse anzeigen lassen. Das soll vor allem Kommunen helfen, ihr Potenzial einzuschätzen.

Die PV-Freiflächenkulisse ist laut Legende des Energie-Atlas Bayern eine bayernweite Übersichtskarte, die Potenzialflächen für die Errichtung von klassischen Freiflächen-Photovoltaikanlagen zeigt.

Es handle sich bei der Karte für das PV-Freiflächen-Potenzial in Bayern um eine grobe Erstbewertung, die „bestimmte Restriktionen“ berücksichtige. Welche das sind, erfährt man in einem externen Kriterienkatalog. Ausschlussgebiete sind demnach zum Beispiel Waldflächen, Verkehrswege, Naturschutzgebiete und Vorranggebiete für den Hochwasserschutz. Andere Flächen, zum Beispiel Abstandsflächen von Verkehrswegen oder Vorbehaltsgebiete für die Wassersversorgung, sind als „bedingt geeignet“ dargestellt. Die Karte zeigt einen Gürtel mit vielen grün dargestellten Flächen im südlichen Bayern. Ganz im Süden am Alpenrand sind kaum noch Flächen als geeignet vermerkt, ebenso im Osten des Landes.

Markiert sind auch Gebiete mit einem „Regionalen Steuerungskonzept“ für Freiflächen-PV. Zurzeit ist das vor allem Unterfranken. Die PV-Freiflächenkulisse soll vor allem für kommunale Akteure gedacht sein, um das jeweilige Potenzial für Freiflächen-Solaranlagen abschätzen zu können. Es gab dabei ausdrücklich noch keine Bewertung der Flächen vor Ort.

Das Solarpotenzial auf Dachflächen ist in dem Energieatlas Bayern seit Mai 2024 dargestellt. Ebenfalls abrufbar sind auf der Karte die Förderbereiche nach EEG, privilegierte Bereiche nach dem Baugesetzbuch oder die natürliche Ertragsfähigkeit landwirtschaftlich genutzter Böden.

Der Energie-Atlas Bayern wird im Auftrag des bayerischen Wirtschaftsministeriums vom Ökoenergie-Institut Bayern am Bayerischen Landesamt für Umwelt in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung erstellt.

Zum Energie-Atlas Bayern geht es hier.

Bayerns Energieminister Hubert Aiwanger fordert für den schnelleren PV-Ausbau vom Bund „eine Stärkung der schwimmenden Photovoltaik und Vereinfachungen bei der steuerlichen Behandlung von mit Photovoltaik bebauten Freiflächen.“

Quelle: STMWI Bayern | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH