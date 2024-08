Solarstromspeicher: kostensenkende Sicherheit

Stromspeicher gewinnen für Unternehmen immer mehr an Gewicht. Gewerbe und Industrie nutzen ihren selbst produzierten Solarstrom effizienter. Mit steigender Autarkie profitieren sie von geringen Betriebskosten und schützen sich nachhaltig vor Stromausfällen.

Viele Unternehmen haben in den vergangenen Jahren in Photovoltaikanlagen (PV) investiert. Andere stehen kurz davor. Zum einen ist Photovoltaik inzwischen eine der günstigsten Formen der Stromerzeugung. Zum anderen gibt es in einigen Bundesländern bereits eine Solardachpflicht für gewerbliche Neubauten. Weitere Bundesländer werden folgen. Generell gilt: Je mehr selbst erzeugter Strom im Betrieb verbraucht wird, desto schneller amortisiert sich die PV-Anlage. Mit einer Speicheranlage lässt sich der Eigenverbrauch äußerst effizient steigern. Der gespeicherte Solarstrom kann nach Bedarf abgerufen werden. Somit werden Schwankungen ausgeglichen und der Eigenverbrauchsanteil erhöht.

Günstige und sichere Stromversorgung

Zwei weitere Vorteile führen zudem zu erheblichen Kosteneinsparungen: 1. die Ersatzstromfunktion, 2. die Lastspitzenkappung. Der deutsche Stromspeicherhersteller RCT Power bietet beide Funktionen an. Ersatzstrom bedeutet, dass bei einem Stromausfall der Power Switch automatisch auf die Batterieversorgung umschaltet. Das dauert bei den Industriespeicher nur wenige Sekundenbruchteile. Die Solaranlage sowie wichtige Verbraucher wie beispielsweise WLAN, Computer, Kühlung etc. laufen problemlos weiter. Bei der Lastspitzenkappung, auch „Peak Shaving“ genannt, wird der Strombezug in Spitzenlastzeiten reduziert; das System stellt auf Batterie um. Denn Lastspitzen führen zu hohen Netznutzungsentgelte, da sich die Entgelte an der höchsten Leistungsspitze orientieren.

Dank jahrzehntelanger Erfahrung und modernster Technologie bietet RCT Power hocheffiziente Batteriesysteme. Die Systeme sind projektspezifisch skalierbar. Und der Anschluss erfolgt direkt an den PV-Modulen als effizienter Hybrid-Wechselrichter. Ein innovatives Batteriemanagementsystem (BMS) garantiert einen sicheren und zuverlässigen Betrieb. Die hochwertigen Komponenten werden von RCT Power entwickelt und gefertigt. Strenge Industriestandards sorgen für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Unternehmer erhalten so eine kompakte und sichere Speicherlösung.

