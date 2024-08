Energiequelle will im Windenergie-Markt Österreich aktiv werden

Energiequelle hat einen Kooperationsvertrag mit der österreichischen Brandpower Windkraft unterzeichnet. Brandpower entwickelt und betreibt Kraftwerksanlagen.

Damit sei das Unternehmen für Energiequelle ein strategisch wichtiger Partner für den Einstieg in den österreichischen Markt. Die Unternehmen wollen gemeinsam Windenergie- und Solarprojekte in Österreich entwickeln.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Energiequelle Kontakte zu Partnern aufgebaut, um den Markteintritt in Österreich vorzubereiten. Österreich ist das sechste Land, in dem Energiequelle mit ihren insgesamt 600 Mitarbeitenden tätig ist. Neben Deutschland, Frankreich und Finnland ist Energiequelle in Polen, Griechenland und Südafrika aktiv.

Bisher stammen in Österreich laut Energiequelle als 80 Prozent der Stromkapazität aus erneuerbaren Energiequellen. Das letzte Kohlekraftwerk wurde 2020 vom Netz genommen. Offizielles Ziel der österreichischen Bundesregierung ist es, den gesamten inländischen Stromverbrauch bis 2030 zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien umzustellen. Bis 2040 soll ganz Österreich als klimaneutral gelten.

Juan Hernan, Abteilungsleiter Projektmanagement International bei Energiequelle, zeigt sich daher überzeugt von dem Potential des Landes: „Österreich hat klare politische Rahmenbedingungen festgelegt, um den Ausbau von Wind- und Solarenergie zu ermöglichen. Mit Brandpower haben wir zudem einen lokalen Partner an unserer Seite, der das Land und die Gesetze kennt und von dessen Netzwerk und Know-how wir bei unserem Einstieg profitieren können.“

Auch Josef Brandstetter, Geschäftsführer von Brandpower, sagt: „Die Strategie von Energiequelle und ihr Engagement, gemeinsam mit den Kommunen und Menschen vor Ort Energielösungen zu finden, hat uns überzeugt.“

Bei der Photovoltaik hatte Österreich 2023 ein starkes Wachstum zu vermelden, wie der Solarserver berichtete.

