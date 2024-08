Deutschland erzeugt im Juli 2024 20 Prozent mehr Solarstrom

Die erneuerbaren Energien erzeugten in den ersten sieben Monaten 2024 mit 170 TWh 7 Prozent mehr Strom als 2023. Der Kapazitätszubau zwischen Januar und Juli sorgte bei der Photovoltaik für ein Plus von 14 Prozent.

Die Photovoltaik hat im Juli 2024 in Deutschland rund 10,1 Terawattstunden (TWh) Solarstrom erzeugt. Das geht aus der August-Auswertung der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) beim Umweltbundesamt hervor. Das sind demnach 20 Prozent mehr als im Vergleichsmonat 2023. In den ersten sieben Monaten summiert sich die Solarstrommenge auf 45,5 TWh – ein Zuwachs von 14 Prozent gegenüber 2023. Der Kapazitätszubau lag laut den Daten des Marktstammregisters bei netto 9,4 Gigawatt. Insgesamt waren 91,6 GW PV-Leistung per Ende Juli installiert. Mit 1,432 GW im Juli war der Wert durch Nachmeldungen höher als zur Mitte des Monats von der Bundesnetzagentur vermeldet.

Die Windenergie an Land erreichte im Jahresverlauf mit 66,4 TWh ein Plus von drei Prozent bei einem Nettozubau von 1,1 GW auf insgesamt 62,1 GW. Für Offshore sind die Zahlen wie folgt: 15,7 TWh (plus 18 %), 0,5 GW, 9 GW. Die Stromerzeugung aus Biomasse gab um 1 Prozent auf 25,4 TWh nach. Es wurden 73 MW auf insgesamt 9,6 GW zugebaut. Die Wasserkrafterzeugung legte dank erheblich höherer Niederschlagsmengen um 18 Prozent auf 13,4 TWh zu. Kapazitätsangaben fehlten hierbei.

Insgesamt erreichten die erneuerbaren Energien 169,9 TWh. Das waren sieben Prozent mehr als im Vorjahr.

Quelle: AGEE-Stat | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH