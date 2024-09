Zukunftsforum Energie & Klima: Klimaschutz für Kommunen und Unternehmen

Das Zukunftsforum Energie&Klima 2024 nimmt am 25. und 26. September in Kassel den Klimaschutz in Kommunen und Untrernehmen in den Blick. Expertinnen und Experten stehen zur Beratung bereit.

Auf dem Zukunftsforum Energie & Klima spielt der kommunale Klimaschutz auch in diesem Jahr eine zentrale Rolle. Die Veranstaltung in Kassel richtet sich laut Mitteilung des Zukunftsforums neben Kommunen an Unternehmen, die den Weg zur Klimaneutralität einschlagen wollen. Sie setzt speziell dort an, wo für effektive Klimaschutzmaßnahmen die finanziellen Mittel fehlen. Die Veranstaltung bietet ein Forum, wo sich Kommunen sowie kleine und mittelständische Unternehmen umfassend über die Vielzahl von Fördermöglichkeiten informieren können. Dafür stehen im Rahmen einer Fachausstellung an mehreren Messeständen Expertinnen und Experten bereit.

Auf dem Zukunftsforum Energie & Klima treffen sich rund 1.000 Energie- und Klimaexpertinnen und -experten aus ganz Deutschland. Der zweitätige Fachkongress, organisiert von deENet und der LEA Hessen, bietet eine Plattform für fachlichen Austausch, Best-Practice-Beispiele und Networking. Zielpublikum sind kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sowie Entscheidungsträgerinnen und -trägern aus Kommunen und Energiewirtschaft.

Das praxisorientierte Programm umfasst Vorträge, Workshops und Podiumsdiskussionen zu Themen wie Wärmeplanung, Finanzierungsmodelle und Klimakommunikation. Eine begleitende Fachausstellung gewährt darüber hinaus Einblicke in die Lösungsangebote von über 25 Unternehmen, Finanzierungspartnern und weiteren Organisationen, darunter auch Anlaufstellen für Fördermittelberatung.

Zu den Medienpartnern zählt der Informationsdienst Energiekommune, der seit mehr als 20 Jahren umfassend zu Themen wie erneuerbaren Energien und kommunalem Klimaschutz informiert.

Ranga Yogeshwar ist der diesjährige Keynote-Speaker des Zukunftsforums Energie & Klima. Der Physiker ist einer der bekanntesten Wissenschaftsjournalisten Deutschlands und auch als Buchautor aktiv. Zum Auftakt der Veranstaltung am 25. September 2024 in der documenta-Halle Kassel wird er die Kongressteilnehmenden mit seinem Vortrag „Emils Welt – Eine Gesellschaft im Wandel“ auf eine inspirierende und persönliche Reise in das 22. Jahrhundert mitnehmen. Ranga Yogeshwar wirft darin am Beispiel seines Enkels Emil einen Blick auf unsere zukünftige Gesellschaft, den Transformationsprozess und ein damit verbundenes neues Wertesystem.

Weitere Informationen: https://www.zufo-energie-klima.de/

Quelle: Zufo Energie&Klima | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH