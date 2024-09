Obwohl die Preise von Photovoltaik-Modulen ein Rekordtief erreicht haben, investieren immer weniger Privatkund:innen in eine Solaranlage. Das ist einer der Gründe, warum der Photovoltaik-Ausbau im August so gering war.

Der Photovoltaik-Ausbau im August ist deutlich geringer ausgefallen als erwartet. Der Photovoltaik-Großhändler EWS hat die aktuellen August-Zahlen vom Photovoltaik-Markt einer Analyse unterzogen. Die Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen bleibe verhalten, so das Unternehmen, und zeige Schwankungen, ebenso wie die Stimmung unter den Installationsbetrieben. Inwieweit Nachmeldungen die besonders niedrigen Zubauzahlen im August (806 MW) noch ausgleichen, wird sich zeigen. In jedem Fall bleibt der Zubau weiter deutlich unter dem politisch gewollten Zubaukorridor und unter den Erwartungen der Branche. Diese hatte unter dem Eindruck der explodierenden Nachfrage im ersten Halbjahr 2023 massiv investiert und leidet jetzt unter einer zu niedrigen Auslastung. Die PV-Branche sollte sich nach Ansicht des Großhändler EWS wegen dieser Entwicklung bei der Politik Gehör verschaffen, bevor sie die in Zukunft wahrscheinlich benötigten Kapazitäten wieder abbaut.

Plugin-PV-Systeme gewinnen im privaten Bereich zunehmend an Bedeutung und machen mittlerweile ein Viertel des gesamten Zubaus im Segment der Privatkund:innen aus. Zieht man die Photovoltaik-Selbstbauanlagen ab, zeigt sich an den Zahlen vom Photovoltaik-Markt im August, dass sich der Absatz von Privatkunden-Solaranlagen bei den Installateuren stark reduziert hat. Die Kaufzurückhaltung ist laut EWS verwunderlich, denn die Marktlage ist ideal, um in eine eigene Solarstromanlage zu investieren. Durch die geringe Auslastung der Kapazitäten sind die Preise auf einem Rekordtief. Daher ist es möglich, eine hochwertige Anlage zu attraktiven Preisen zu installieren, ohne Abstriche bei der Qualität hinnehmen zu müssen.

Sowohl mit als auch ohne Speicher sind Solaranlagen derzeit nach Ansicht von EWS sehr wirtschaftlich, da der Profi moderne Systeme vom Profi optimal auslegen und an das individuelle Verbrauchsprofil anpassen kann. Gleichzeitig sind die Photovoltaik-Modulpreise auf ein sehr niedriges Niveau gesunken, was durch intensiven Wettbewerb und eine Fülle von Marketingaktionen verstärkt wird.

Details zur Photovoltaik-Einspeisevergütung sind unter diesem Link zu finden.

