Neu: Energiekommune 10/24 – Zeitschrift für kommunalen Klimaschutz

Am 4. Oktober ist die neue Ausgabe 10/24 der Zeitschrift Energiekommune erschienen. Energiekommune ist der Infodienst für den lokalen Klimaschutz.

Dies sind die Schwerpunktthemen der Ausgabe 10/24:

PVT – Sektorenkopplung vom Dach

PVT, also Photovoltaik und Solarthermie in einer einzigen Solaranlage kombiniert, schickt sich an, einen größeren Markt zu erschließen. Neben Einfamilienhäusern bietet PVT auch für Stadtquartiere, kommunale Gebäude und Wärmenetze Optionen.

Wie kalkulierbar sind Wind- und Solareuros?

Eigentlich ist es Wille der Gesetzgeber in Bund und Ländern, dass eine finanzielle Beteiligung von Kommunen an Solar- und Windparks Standard wird. Doch Gemeinden haben in der jetzigen Gesetzeslage nur in einzelnen Bundesländern eine faire Verhand­lungs­position, um für sich und ihre Bürger:innen gute Beteiligungen zu erreichen.

Tiefengeothermie auf dem Weg

Für eine Reihe von Kommunen könnte die Tiefengeother­mie die Lage auf dem Wärmesektor grundsätzlich ändern – ein Gamechanger. Zusammen mit Solarthermie und Wärmepumpen kann in der Fernwärme so der Abschied von Erdöl und -gas gelingen. Auch neue Gesetze helfen.

Kläranlagen als Wärmequelle

Kläranlagen arbeiten mit dem wertvollen Rohstoff Abwasser, der bisher weitgehend ungenutzt blieb. Das ändert sich: Mehr und mehr Stadtwerke bauen ihre Kläranlagen zu Energieparks um, die die Wärme nutzen. Auch für die Solarenergie gibt es viele Optionen.

Mehr Flächen für Solaranlagen

Um schnell mehr Flächen für die Solarenergie gewinnen zu können, novelliert der Bund das Baurecht weiter. Dem haben jetzt auch die Länder – mit Änderungswünschen – im Grundsatz zugestimmt. Den Kommunen kann das neue Recht eine vorausschauende Planung erleichtern.

Energiekommune ist der Infodienst für den kommunalen Klimaschutz. Die Zeitschrift erscheint monatlich im Verlag der Solarthemen Media GmbH, zu der auch der Solarserver gehört sowie der Infodienst Solarthemen.