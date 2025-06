Berlin erkundet Untergrund für Geothermie

Berlin will Erdwärme nutzen. Nun hat die Senatsverwaltung das Unternehmen DMT mit der Erkundung des Potenzials tiefer Erdschichten für die Wärmeerzeugung beauftragt.

Berlin will in den kommenden Jahren verstärkt Erdwärme zur Versorgung von Stadtquartieren und Industrieanlagen mit klimaneutraler Wärmeenergie aus der Tiefe nutzen. Daher hat die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt nun einen Auftrag zur Erkundung des geothermischen Potenzials an DMT, ein Unternehmen der TÜV Nord Group, vergeben. Ferner ist das Projekt Teil der Roadmap Tiefe Geothermie Berlin. Denn diese soll den beschleunigten Ausbau der Erdwärmenutzung aus großer Tiefe fördern und damit die Wärmewende der Bundeshauptstadt bis 2030 mitgestalten.

Die Pilot-Messungen starten im Juli 2025. Sie sollen zunächst Messlinien mit einer Gesamtlänge von rund 17 Kilometern in den Bezirken Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf umfassen. Ein weiteres optionales Messgebiet ist im Bezirk Treptow-Köpenick geplant. Sogenannte Vibro-Trucks von DMT senden seismische Impulse in den Untergrund, die von den Gesteinsformationen reflektiert und über ein Netz aus ausgelegten Empfängermodulen (Geophone) aufgefangen werden. Das eingesetzte Verfahren liefert wichtige Informationen zur Beschaffenheit des Untergrundes bis in mehrere Kilometer Tiefe. Zudem will DMT weitere Erkenntnisse über die Anforderungen und Herausforderungen solcher Messungen im großstädtischen Raum gewinnen.

Ergebnisse in Berlin für Geothermie-Messungen in anderen Städten nutzbar

Die Ergebnisse des Pilotprojekts können laut DMT auch für künftige Projekte in anderen Großstädten richtungsweisend sein. Denn viele Städte stehen bei der Umsetzung von seismischen Messungen vor ähnlichen Herausforderungen. Etwa durch unterirdische Infrastrukturen wie U-Bahnschächte und Versorgungsleitungen oder oberirdische Verkehrsachsen, die die seismischen Messungen anspruchsvoll machen.

Nach Abschluss und Auswertung der Pilot-Messung in Berlin erfolgt im nächsten Schritt eine weitere Messkampagne. Diese soll Auskunft über die Nutzbarkeit der Erdwärme aus großer Tiefe für das gesamte Hauptstadtgebiet geben. „Mit der Pilotseismik in Berlin schaffen wir die geowissenschaftliche Grundlage, um das Potenzial tiefer Erdschichten auch im urbanen Raum nutzbar zu machen“, sagt Maik Tiedemann, CEO der DMT GmbH & Co. KG. Als Generalplaner und -unternehmer für Tiefengeothermie unterstützt DMT deutschland- und europaweit zahlreiche Projekte – mit Machbarkeitsstudien, Betriebsplänen, Permittings, Standorterkundungen, POS-Studien, Reservoirerschließung bis zur Planung und dem Bau der Heizwerke.

In Hannover ist eine Seismik-Kampagne diesen April bereits zum Abschluss gekommen.

