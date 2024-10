BayWa re baut PV-Park Tarquinia in Italien mit 51 Megawatt

Die BayWa re hat in Italien einen neuen Solarpark gebaut. Er kommt auf eine Leistung von 51 MW.

Die Regenerativ-Beteiligung des finanziell angeschlagenen BayWa-Konzerns hat die Fertigstellung des Solarparks Tarquinia in Italien mit 51,4 Megawatt Spitzenleistung (MWp) bekannt gegeben. Wie die BayWa re mitteilte, besteht die Photovoltaik-Anlage aus mehr als 94.000 installierten Solarmodulen. Das Unternehmen habe ferner den Solarpark als Projektentwickler und Generalunternehmer entwickelt sowie den Bau verantwortet. Das Unternehmen wird darüber hinaus künftig den Betrieb und die Wartung (O&M) des Solarparks übernehmen. In welcher Region Italiens sich die Anlage befindet, teilte die Gesellschaft nicht mit.



Im Rahmen des Projekts habe BayWa mehrere Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt, um die Integration der Anlage in die Umgebung zu verbessern. Dazu gehöre das Anlegen eines künstlichen Teiches zur Förderung von Wasserlebensräumen, die für die Ansiedlung von Amphibien, anderen Wirbeltieren und größeren Wassertieren geeignet sind. Darüber seien Teile bestehender Trockenmauern erhalten geblieben und restauriert, um die Integrität der Landschaft zu erhalten und die lokale Artenvielfalt zu fördern. Geplant ist auch die Anpflanzung einheimischer Pflanzenarten, um ökologische Korridore zu schaffen und die Verbindung mit nahegelegenen Naturstandorten zu verbessern.



Alessandra Toschi, Geschäftsführerin von BayWa r.e. Italien, kommentiert: „Die Fertigstellung des Solarparks Tarquinia ist ein entscheidender Schritt in unseren Bemühungen. Dieses Projekt zeigt, dass es möglich ist, aktiv zur Dekarbonisierung des Landes beizutragen und gleichzeitig die Besonderheiten der Region zu respektieren.“



Céline Tran, Regional Director Projects Europe South West bei BayWa r.e., ergänzt: „Italien ist für uns ein attraktiver Markt, in dem wir mit unseren Teams in den Bereichen On- und Offshore-Wind, Solar sowie Speicherlösungen vertreten sind.“

Quelle: BayWa re | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH