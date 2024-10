Jürgen Koppmann neu in Geschäftsführung von NaturEnergy

Der frühere Umweltbank-Vorstand Jürgen Koppmann ist neuer Geschäftsführer der Naturstrom-Tochter NaturEnergy. Er steht dem bisherigen Geschäftsführer Thomas Banning zur Seite.

Jürgen Koppmann ist seit Anfang Oktober 2024 neu in der Geschäftsführung des Öko-Energieerzeugers NaturEnergy GmbH & Co. KGaA tätig. Wie das Unternehmen mitteilte, bringt der 56-Jährige langjährige Erfahrung in der Unternehmensführung und der Finanzierung von Erneuerbare-Energien-Projekten mit.

Bis Ende 2023 fungierte Koppmann als Vorstandssprecher der UmweltBank AG. In dieser Funktion verantwortete er zuletzt unter anderem die Bereiche Einlagen- und Wertpapiergeschäft samt Kundenkommunikation, Marketing und Investor Relations sowie IT und Projektmanagement.

Nach einer Lehre zum Bankkaufmann und einem BWL-Studium baute Koppmann ab 1997 die UmweltBank mit auf, seit 2002 mit einer kurzen Unterbrechung als Mitglied des Vorstands. „Die Finanzierung von Wind- und Solarparks ist seit fast dreißig Jahren mein Leib-und-Magen-Thema“, so Koppmann.

Jährlich 60 bis 70 MW Neuprojekte

„Wir haben in der Naturstrom-Gruppe eine wachsende Projektpipeline aufgebaut, die wir in den kommenden Jahren schrittweise realisieren wollen“, so Thomas Banning, bislang alleiniger Geschäftsführer der NaturEnergy Verwaltung GmbH. „Dafür wird die Finanzierung und die Einbindung von Partnern und Mitinvestoren immer wichtiger. Jürgen Koppmann wird uns mit seiner Erfahrung im Finanzsektor enorm weiterhelfen.“

Rund vier Jahre nach ihrer Gründung verfügt die NaturEnergy über ein Beteiligungsportfolio von rund 115 MW, davon entfallen 93 MW auf Solar- und 22 MW auf Windparks. Neben dem Betrieb der eigenen Anlagen und der Projektentwicklung ist das Unternehmen als Dienstleister in der technischen und kaufmännischen Betriebsführung von Wind- und Solaranlangen aktiv. Über 130 Beschäftige sind für das Unternehmen ferner tätig.

Im laufenden Jahr errichtet die NaturStromProjekte GmbH Solarparks mit einer Leistung von mehr als 90 MW. Außerdem stehe das Repowering eines Windparks auf eine neue Leistung von 13,5 MW mit lokalen Partnern an. In den kommenden Jahren sollen im Schnitt jährlich Projekte mit 60 bis 70 MW zur Umsetzung kommen.

Quelle: NaturEnergy | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH