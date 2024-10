RWE baut Solarparks mit 24 MW Leistung in Polen

Energiekonzern RWE hat in Polen weitere Parks aus einer 100 MW umfassenden Solarpipeline in Angriff genommen. Das Unternehmen plant außerdem den ersten Offshore-Park des Landes.

RWE baut in Polen das Solargeschäft aus. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es mit dem Bau eines großtechnischen Solarprojekts in Polen begonnen. In der Gemeinde Deszczno (Woiwodschaft Lubuskie) im mittleren Westen Polens stehe die Installation von rund 40.000 Freiflächen-Photovoltaikmodulen an. Das Solarprojekt Borek bestehe aus drei Solarparks (10 MWac/10MWac/4MWac) mit einer installierten Gesamtleistung von 24 Megawatt (MW). Die Solarparks werden in der Lage sein, jährlich etwa 10 500 polnische Haushalte mit grünem Strom zu versorgen. Im Juni hatte das Unternehmen einen ersten Solarpark aus einer Baupipeline von über 100 MW in Betrieb genommen.

Katja Wünschel, CEO RWE Renewables Europe & Australia: „Solarenergie spielt eine immer wichtigere Rolle in der polnischen Energiewende. Das Solarprojekt Borek ist der nächste Meilenstein auf unserem Weg, Polens sonnige Bedingungen mit großartigen Standorten für die Solarenergie zu nutzen. Als ein wichtiger Akteur auf dem polnischen Markt für erneuerbare Energien seit mehr als 15 Jahren ist RWE sehr daran interessiert, Solar- und Windparks in Polen weiter zu entwickeln, zu bauen und zu betreiben.“

RWE Renewables Poland betreibt Windparks mit einer installierten Gesamtleistung von 541 MW und Solaranlagen mit einer Gesamtkapazität von 54 MWac. Das Unternehmen entwickelt weitere grüne Projekte und hat derzeit mehr als 100 MWac an Solarkapazität auf diesem Markt im Bau. Aufbauend auf seinem seit langem etablierten Geschäft mit erneuerbaren Energien in Polen, plant RWE derzeit den ersten Offshore-Windpark des Landes.

