Photovoltaik: Sicherheitsanbieter SEE kauft PV-Überwacher Solytic

Foto: Yingyaipumi / stock.adobe.com

Die SEE Servicegesellschaft Erneuerbare Energien mbH übernimmt mit der Solytic einen Spezialisten für Solar-Monitoring. So will SEE ihre Marke PV Secure ausbauen.

Die auf Sicherheit und Services für die Photovoltaik- und Speicherbranche spezialisierte SEE Servicegesellschaft Erneuerbare Energien mbH hat die Solytic, übernommen. Das Unternehmen ist im herstellerunabhängigen Solar-Monitoring aktiv. Wie SEE mitteilte, ermögliche die Akquisition den Ausbau des Angebots digitaler Überwachung und Optimierung von PV-Parks und -Anlagen. Ferner diene der Schritt der Erweiterung des Portfolios der Marke PV Secure. Die Monitoring-Lösung von Solytic arbeite herstellerunabhängig und spare Kunden Zeit und Geld im direkten Vergleich mit konkurrierenden Systemen. Zudem sei die Solytic Technologie bereits heute bereit für zukünftige Entwicklungen wie virtuelle Kraftwerke und die Integration weiterer Technologien, etwa Wärmepumpen. Die IoT-Datenplattform von Solytic ermögliche es zudem, die Performance unterschiedlicher PV-Anlagen und Komponenten über eine einzige, cloudbasierte Plattform im Blick zu behalten. Diese Lösung werde durch das umfangreiche Service- und Absicherungspaket von PV SECURE ergänzt, sodass Kunden unterschiedlicher Portfoliogrößen von einem Rundum-sorglos-Paket profitieren könnten. Hardy Narjes, Geschäftsführer von S.E.E.: „Mit Solytic schaffen wir es, unseren Fachpartnern eine zentrale, herstellerunabhängige Plattform zur Verfügung zu stellen, mit der sie alle Komponenten ihrer PV-Anlagen im Blick behalten können. So bieten wir weit mehr als nur Sicherheit im Hier und Jetzt – wir liefern eine Lösung, die auf zukünftige Anforderungen vorbereitet ist.“ Die Bestandskunden von Solytic werden in den kommenden Wochen über alle relevanten Änderungen informiert. Für sie bleibt der Betrieb unverändert, während sie gleichzeitig Zugang zu den erweiterten Serviceangeboten von PV Secure erhalten. Quelle: S.E.E. | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH