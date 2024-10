Vernetzungstreffen für Klimaschutzmanagerinnen und –manager in Fulda

Die Agentur für kommunalen Klimaschutz veranstaltet Ende Oktober ein Vernetzungstreffen für Klimaschutzmanagerinnen und –manager. Dort wird es einen Austausch über innovative Ansätze in den Kommunalverwaltungen geben.

Die Agentur für kommunalen Klimaschutz bietet Klimaschutzmanagerinnen und -manager an, am 29. und 30. Oktober 2024 zum deutschlandweiten Vernetzungstreffen nach Fulda zu kommen. Klimaschutzmanagerinnen und -manager sorgen für frischen Wind und innovative Ansätze in den Kommunalverwaltungen. So vielfältig die Klimaschutzaktivitäten auch sind: Die Ansätze, Fragestellungen und Herausforderungen gleichen sich. Daher soll das Vernetzungstreffen der Agentur für kommunalen Klimaschutz Klimaschutzmanagerinnen und -managern einen Raum bereitstellen, um Kollegen und Kolleginnen und ihre Projekte kennenzulernen, sich gegenseitig zu beraten und eigene Fragen zu diskutieren. So werden gemeinsam Impulse für die Entwicklung neuer Ideen und Projekte für den kommunalen Klimaschutz gesetzt.

Beim Vernetzungstreffen erwarten die Klimaschutzmanagerinnen und -manager Vorträge, Workshops, und einen Markt der Möglichkeiten anlässlich einer Exkursion. Das Treffen soll einen Raum bieten, um sich zu vernetzen und untereinander auszutauschen. Anmeldeschluss für die Veranstaltung ist der 22. Oktober 2024. Dabei ist die Zielgruppe das Klimaschutzpersonal aus der ganzen Bundesrepublik.

Die Veranstaltung führt die Agentur für kommunalen Klimaschutz im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) durch. Interessierte können sich unter diesem Link zur Veranstaltung anmelden.

Agentur für kommunalen Klimaschutz: Ansprechpartnerin in allen Fragen des kommunalen Klimaschutzes

Egal ob per Telefon, Mail oder auf Veranstaltungen: Die Agentur für kommunalen Klimaschutz am Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) beantwortet alle Fragen zum kommunalen Klimaschutz. Als bundesweite Lotsenstelle unterstützt das Team der Agentur im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) Kommunen und kommunale Akteure dabei, Klimaschutzmaßnahmen in Kommunen erfolgreich umzusetzen. Dabei umfasst das Informations-, Beratungs- und Vernetzungsangebot unter anderem Fachveranstaltungen, Workshops, Mentoring für Klimaschutzpersonal und praxisnahe Publikationen – wie Wissenssammlungen, Vorlagen und Checklisten.

Weil finanzielle Unterstützung für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen eine große Rolle spielt, berät die Agentur umfassend zu Fördermöglichkeiten – auf Länder-, Bundes- und EU-Ebene. Denn Ziel ist es, die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen auf kommunaler Ebene zu unterstützen und sie weiter zu beschleunigen.

Ein Überblick über das kostenlose Angebot der Agentur ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: Agentur für kommunalen Klimaschutz | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH