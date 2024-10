Von Tesla zu 1Komma5°: Fabian Hafner wird Head of Regulatory & Public Affairs

Das auf Heimenergie-Lösungen spezialisierte Start-up 1Komma5° bekommt bei der Lobbyarbeit für eine neue Strommarkt-Regulatorik Unterstützung von einem einstigen Tesla-Mitarbeiter.

Fabian Hafner verantwortete bei Tesla die Regulatorik und die Weiterentwicklung des Strommarktdesigns, so 1Komma5° in einer Pressemitteilung. Er war sechs Jahre lang als Manager für Government Affairs für die Entwicklung innovativer Strommarktdesigns zuständig. Dabei habe er „die Rolle von Batteriespeichern und Demand Response in der Regulatorik im deutschen und europäischen Strommarkt geprägt“, schreibt 1Komma5°.

Als Head of Regulatory & Public Affairs werde der ehemalige Tesla-Mitarbeiter in seiner neuen Funktion „eine zentrale Rolle dabei spielen, die regulatorischen Weichen für einen neuen Strommarkt in Deutschland zu stellen“, erklärt 1Komma5° selbstbewusst. „Mit der neuen Position von Fabian Hafner stärken wir unser strategisches Vorhaben, den Strommarkt der Zukunft aktiv zu gestalten und politische Rahmenbedingungen entscheidend zu prägen. Seine Expertise ist ein Schlüssel, um die Energiewende noch schneller und effizienter voranzutreiben”, sagt Philipp Schröder, Mitgründer und CEO von 1Komma5°.

Das Unternehmen sieht die Zukunft der Energieversorgung in dezentralen und flexiblen Lösungen. Diese würden auch helfen, die Energiewende bezahlbar zu machen. „Ich freue mich sehr darauf, bei 1Komma5° an der Schnittstelle zwischen Technologie, Politik und Markt einen aktiven Beitrag zur Energiewende zu leisten und den Strommarkt fit für die Zukunft zu machen“, sagt Hafner.

1Komma5° dehnt sein Geschäft zurzeit sowohl regional als auch entlang der Wertschöpfungskette aus. Das Start-up kauft Installationsbetriebe, will eigene Hardware anbieten und eine PV-Modulproduktion aufbauen. Für 2025 soll ein Börsengang bevorstehen.

