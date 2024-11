In zwei Gewerbeprojekten in Ungarn und der Slowakei setzt das Unternehmen Opera Solar auf Photovoltaik-Module von Sharp Energy Solutions Europe.

Das ungarische Photovoltaik-Unternehmen Opera Solar Ltd hat eine Partnerschaft mit Sharp Energy Solutions Europe vereinbart. Das Unternehmen setzt NBJD540-Photovoltaik-Module von Sharp in zwei Projekten ein, um Fabriken mit Solarenergie zu versorgen. Dabei handelt es sich um eine Photovoltaik-Anlage mit 700 kW Leistung in Ungarn und eine weitere mit 758 kW Leistung in der Slowakei. Das bifaziale monokristalline Silizium-Photovoltaikmodul hat Sharp für gewerbliche PV-Anlagen und für Freiflächeninstallationen entwickelt. Es soll Kunden niedrigere Stromgestehungskosten (LCOE) sowie eine höhere Kapitalrendite bieten. „Mit den hervorragenden Solarmodulen von Sharp und deren jahrzehntelanger Erfahrung in der Branche, liefern wir unseren Kunden leistungsstarke und zuverlässige Solarenergielösungen“, sagt David Hovanyi, CEO und Gründer von Opera Solar

Dabei soll die Rolle von Opera Solar über die bloße Umsetzung der Solaranlagen hinausgehen. Vom Design bis zur Inbetriebnahme managt das Unternehmen jeden Schritt des Prozesses, um eine nahtlose Integration und optimale Leistung zu gewährleisten. Die PV-Installationen sind darauf ausgelegt, den Energiebedarf von Minebea Access Solutions Hungary und Minebea Access Solutions Slovakia zu decken, einem Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Hochsicherheitslösungen spezialisiert hat, darunter Premiumschlösser, Schließsysteme und Zugangskontrollen für verschiedene Sektoren, von Wohn- und Geschäftsgebäuden bis hin zu staatlichen und industriellen Einrichtungen sowie der Automobilindustrie.

„Die Integration der Sharp-Solarmodule in unsere Projekte verlief reibungslos und spiegelt die Qualität und die einfache Handhabung der Sharp-Module wider“, sagt Zsuzsanna Gruber, Senior Project Manager von Opera Solar. „Wir sind äußerst zufrieden mit der Ästhetik, Zuverlässigkeit und pünktlichen Lieferung der Sharp-Solarmodule.“

Quelle: Sharp Energy Solutions Europe | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH