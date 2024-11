Zahl neuer Photovoltaik-Gewerbeanlagen stagniert

Der Softwareanbieter Carbonfreed hat den Zubau von Photovoltaik-Gewerbeanlagen in Deutschland analysiert. Nach einem starken ersten Quartal stagniert jetzt der Zubau.

Der Markt der gewerblichen Photovoltaik-Anlagen stagniert weiter laut aktuellen Zahlen aus dem Marktstammdatenregister. Eine Analyse des Softwareanbieters Carbonfreed kommt zu dem Ergebnis, dass Betreiber im dritten Quartal 2024 rund 1.280 Gewerbeanlagen mit einer Nennleistung zwischen 135 und 950 Kilowatt (kW) im Marktstammdatenregister registriert haben. Somit sind das nur rund 40 Anlagen mehr als im zweiten Quartal des laufenden Jahres. Im ersten Quartal lag die Zahl noch bei mehr als 1.600 neuen gewerblichen Solaranlagen.

Die Gesamtzahl der neuen Photovoltaik-Gewerbeanlagen in 2024 liegt aufgrund der starken Monate zu Jahresbeginn über Vorjahresniveau. Im laufenden Jahr sind insgesamt rund 4.150 Solaranlagen mit einer Nennleistung zwischen 135 und 950 kW im Marktstammdatenregister gemeldet worden. Das entspricht einer Gesamtleistung von 1,4 Gigawatt. 2023 lag die Zahl in den ersten drei Quartalen bei knapp 3.580 neuen Gewerbeanlagen mit einer Gesamtleistung von 1,2 Gigawatt.

Mit der KI-Plattform Gridcert will Schleswig-Holsteiner Unternehmen Carbonfreed das Netzanschlussverfahren für Installationsbetriebe und Planer beschleunigen und vereinfachen. Trotz eines insgesamt stagnierenden Marktes für Photovoltaik-Gewerbeanlagen hat das Unternehmen aus Meldorf weiter die Zahl der betreuten Solarprojekte und damit auch seine Umsatzzahlen steigern können, wie Geschäftsführer Marko Ibsch erklärt. „Wir sehen in den Gesprächen mit unseren Kunden und potentiellen Kooperationspartnern einfach, wie groß der Bedarf an einer digitalen Lösung für die Anlagenzertifizierung ist. Und das merken wir auch in unseren Zahlen. Wir konnten den Umsatz im dritten Quartal gegenüber Q2 um mehr als 30 Prozent steigern“, sagt Ibsch.

Die Photovoltaik-Zubauzahlen aller Anlagengrößen für 2024 sind unter diesem Link zu finden.

Quelle: Carbonfreed | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH