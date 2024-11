Berlin verleiht Preis für Photovoltaik im Denkmalschutz

Die Berliner Nostalgic-Art hat für eine PV-Anlage auf dem historischen Dach einer alten Industriehalle in Berlin den Preis für denkmalgerechte Solarprojekte der Stadt erhalten.

Im Rahmen des Architekturwettbewerbs „Denkmalgerechte Solarprojekte Berlin 2024“ hat die Stadt Berlin Preise für Photovoltaik im Denkmalschutz verliehen. Wie das Berliner Unternehmen Nostalgic-Art mitteilte, hat die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe dabei dem Unternehmen den ersten Platz zugesprochen. Der Wettbewerb prämierte denkmalgeschützte Gebäude, die Solarenergie auf innovative und ästhetisch herausragende Weise integrieren. Teilnahmeberechtigt waren dafür Gebäude, die in die Denkmalliste Berlins eingetragen sind und dauerhaft installierte Solaranlagen aufweisen.

Nostalgic-Art erhielt die Auszeichnung für die denkmalgerechte Solaranlage auf der „Kanonenhalle“. Dabei handelt es sich um ein historisches Gebäude aus dem Jahr 1916 auf dem Borsig-Gelände in Tegel. Die innovative Bügelkonstruktion habe eine beidseitige Auflage auf den Dachflächen ermöglicht, ohne diese zu durchdringen, und bewahre so den historischen Charakter des Gebäudes. Ziel des Wettbewerbs war es, Lösungen zu würdigen, die Solarenergie in denkmalgeschützten Gebäuden nutzbar machen, ohne den Denkmalschutz zu beeinträchtigen.

Die ausgezeichnete Solaranlage von Nostalgic-Art, die eine Leistung von 53,6 kWp aufweist, ergänzt eine bereits 2014 installierte Anlage und steigert die Autarkiequote des Unternehmens auf 60 Prozent des eigenen Strombedarfs. Ein Teil des selbst erzeugten Stroms steht in Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge von Mitarbeitern, Kunden und Besuchern zur Verfügung.

Für das Unternehmen ist der Einsatz erneuerbarer Energien ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie zur Nachhaltigkeit, die bereits 2009 mit der denkmalgerechten Sanierung der Kanonenhalle begann. Die Erweiterung der PV-Anlage stellte das Unternehmen vor besondere Herausforderungen aufgrund der Denkmalschutzauflagen und hoher statischer Anforderungen. Die Lösung lag in einer komplexen Stahlkonstruktion, die in enger Abstimmung mit Denkmalschutzbehörden und örtlichen Fachbetrieben geplant und umgesetzt wurde. Die innovative Winkelkonstruktion, die sich über den Dachfirst legt, erfüllt sowohl ästhetische als auch funktionale Anforderungen.

