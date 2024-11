Photovoltaik: SecondSol übernimmt für Homenergy Lageraktivität

PV-Unternehmen Secondsol stellt dem Münchener Start-Up Homenergy sein Lager in Thüringen zur Verfügung. Es wickelt dort die Logistiktätigkeiten für den neuen Partner ab.

Der Photovoltaik-Dienstleister SecondSol übernimmt für das Münchener Unternehmen Homenergy am Unternehmensstandort Meiningen in Thüringen sämtliche Äktivitäten rund um die Lagerhaltung. SecondSol nennt dies in einer Pressemitteilung „Warehousing und Fulfillment für Homenergy“. Durch den Ausbau des hauseigenen Fulfillment-Centers reagiere das Unternehmen auf die sich ändernden Anforderungen der Photovoltaik-Branche. So seien auf den 8.000 Quadratmeter Lager- und Logistikflächen weitere spezielle Arbeitsbereiche für das fachgerechte Verpacken von Solarmodulen, Wechselrichtern und Speichern entstanden. Außerdem wurde in eine neue Laderampe für die Lkw-Andienung sowie IT-Schnittstellen investiert.

„Die Photovoltaik-Branche wächst seit Jahren. 2022 und 2023 hat sie einen Boom erlebt, in der auch viele neue Photovoltaik-Installateure wie die Homenergy GmbH entstanden sind. Homenergy hat als bundesweiter Anbieter andere Anforderungen an Logisistk als lokale Anbieter“, sagt Frank Fiedler, Geschäftsführer der SecondSol GmbH. „Mit speziellen Arbeitsplätzen schaffen wir die Voraussetzungen für die anspruchsvollen Anforderungen an die Fulfillment-Leistungen. Damit können wir z.B. Schäden an umverpackten Photovoltaikmodulen so gut wie ausschließen.“

SecondSol bilde den gesamten Prozess der Auftragsabwicklung ab. Auftragsspitzen und saisonbedingte Schwankungen begegne das Unternehmen mit einer Kombination an Logistikstrategien. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügten über spezielles Know-how und ließen sich nach Bedarf projektübergreifend einsetzen. Prozessoptimierung finde ferner durch individuelle Eingangs- und Qualitätskontrollen, effiziente Pick- und Förderlösungen sowie durchgehende Nachverfolgbarkeit mittels Scan-Technik statt. Für die Eingangs- und Qualitätskontrollen greife SecondSol zudem auf das hauseigene Testcenter zurück. Dort ließen sich spezielle Leistungsmessungen und Elektrolumineszenz-Aufnahmen an Photovoltaikmodulen erzeugen. Eine Retourenabwicklung komplettiere das Leistungsportfolio.

„Als bundesweiter Lösungsanbieter im Energiebereich mit zwischenzeitlich fast 100 Mitarbeitern und sechs Standorten konnten wir bereits tausende Systeme bei unseren Kunden installieren. Zu unserem Angebot gehören neben der Installation einer Photovoltaikanlage und eines Stromspeichers auch Wärmepumpen sowie Wallboxen für das Laden von Elektroautos. Um eine erfolgreiche Installation eines Systems beim Kunden vor Ort zu ermöglichen, ist unter anderem eine reibungslose Logistik notwendig“, sagt Hannes Münzinger, Geschäftsführer der Homenergy GmbH.

