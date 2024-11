Die DPVN-Serie von CITEL: Überspannungsschutz auf höchstem Niveau

Die Kombi-Ableiter der neuen DPVN-Serie sind die ersten SPDs, die mit der neuen CTC-Spitzentechnologie ausgestattet sind. Dies macht die DPVN-Ableiter schlanker, schneller und sicherer als ihre Vorgänger aus der DS50-Produktserie und vergleichbare Geräte auf dem Markt.

Es sind auch die ersten und einzigen Kombi-Ableiter weltweit die als Typ 1+2+3 sowie Typ 2+3 klassifiziert sind.

Die DPVN-Familie ist speziell für den Schutz von Photovoltaikinstallationen vor transienten Netzüberspannungen und den negativen Effekten von Blitzeinschlägen vorgesehen. Mit einem Ableitvermögen von Iimp = 6,25 kA pro Pol und Itotal = 12,5 kA für die Kombi-Ableiter T1+2+3 sowie In = 20 kA und Imax = 40 kA für die Typ 2+3 übertreffen diese Geräte sogar die Mindestanforderungen aus der Anwendungsnorm IEC 61643-32.

Für alle Anwendungsfälle geeignet

Die DPVN Produktreihe kann hierbei in allen Anwendungsfällen, d.h. sowohl für Aufdachanlagen jeglicher Größe – vom Einfamilienhaus bis zum Industriehallendach – sowie in Freiflächenanlagen eingesetzt werden. Sie ersetzen somit die bisherigen DS50-Geräte in allen bekannten Szenarien.

Bessere Umsetzung

Mit der CTC-Technology setzen die Ableiter der DPVN-Serie die normativen Anforderungen der IEC 61643-31 besser um als dies bisher möglich war (dies gilt gleichermaßen für die amerikanische UL1449). Die IEC 61643-31 konzentriert sich auf die Spezifikationen von Überspannungsschutzgeräten für Photovoltaikanwendungen.

Thermosensitive Trennvorrichtung

Die innovative Trennvorrichtung der CTC-Technology ist thermosensitiv. Durch die zentrale Positionierung der Trennvorrichtung im SPD sind die Sicherungspfade zwischen der Trennvorrichtung und allen verbunden MOV identisch kurz. Über diese im Vergleich zu konventionellen Schaltungen kürzeren Sicherungspfade erreicht die Erwärmung (Joule-Wärme), die in jedem MOV während eines Ableitvorganges entsteht, die Trennvorrichtung schneller. Dadurch wird die Auslösetemperatur viel schneller erzielt und die Trennvorrichtung eines CTC-Ableiters wesentlich schneller ausgelöst. Das SPD trennt sich im Fall einer Überlastung also deutlich schneller vom Netz, dadurch werden die Komponenten im SPD deutlich weniger belastet. Das bedeutet eine erhebliche Steigerung der Sicherheit.

Keine passive Alterung

Die DPVN-Serie umfasst Geräte vom Typ 1+2+3 und Typ 2+3 für Anlagen mit Systemspannungen von 500 Vdc bis 1500 Vdc, die jeweils optional auch mit der bewährten VG-Technology (Kombination aus Varistoren und gasgefüllten Funkenstrecken) zur Verhinderung passiver Alterung verfügbar sein werden.



Die neue DPVN-Serie wird unter anderen auf der Solar Solutions 2024 zu sehen sein, die vom 27. bis 28. November in Düsseldorf stattfindet – hierzu laden wir Sie gerne ein uns auf unserem Messestand F10 in Halle 14 zu besuchen!