Im März kam es zu einer Marktbelebung auf dem PV-Markt. Trotz positiver Vorzeichen sollte die PV-Branche nach Ansicht des Photovoltaik-Großhändlers EWS jetzt nicht die gleichen Fehler wie 2022 machen, als sich der Markt aufgrund von Hamsterkäufen überhitzte.

Beim Photovoltaik-Zubau in Deutschland geht es wieder aufwärts – wenn auch nicht auf dem Level, der laut gesetzlich vorgegebenem Zubaupfad erforderlich wäre. Eine Auswertung des Photovoltaik-Großhändlers EWS kommt auf einen Ausbau der Photovoltaik im März 2026 von 1.241 Megawatt (MW). Die Bundesnetzagentur geht von Nachmeldungen aus und setzt diesen mit 1.411 MW an. Laut EWS-Photovoltaik-Marktanalyse liegt der aktuelle Zubau gut 44 % liegt der März 2026 über dem Vormonat und 40 % über dem Vorjahreszeitraum. Diese fielen mit einem jeweiligen Zubau von unter 900 MW ausgesprochen schwach aus, was den Zuwachs statistisch begünstigt. Erneut entscheidend zum März-Ergebnis beigetragen hat das Anlagensegment über 750 kW, während die kleineren Anlagen zumindest im Vergleich zum Vorjahr nochmals verloren haben, ausgenommen die Steckersolar-Anlagen.

Fortsetzung des Aufwärtstrends auf dem Photovoltaik-Markt absehbar

Für die kommenden Monate zeichnet sich im Handwerk und Handel aktuell eine erfreulich hohe Nachfrage ab, so dass nach Ansicht von EWS eine Fortsetzung des Aufwärtstrends absehbar ist. Die Gründe für das Aufleben der Nachfrage sind vielschichtig: Zum einen machen sich Nachholeffekte aus den Vormonaten bemerkbar. Teilweise wurden die wetterbedingt schwachen Monatsergebnisse aus Januar und Februar bereits im März kompensiert. Debatten um zukünftige Rahmenbedingungen, insbesondere mit Blick auf das EEG 2027 und die weitere Entwicklung der Einspeisevergütung, führen zusätzlich dazu, dass Investitionsentscheidungen vorgezogen werden. Hinzu kommt eine unsicherheitsgetriebene Nachfragespitze: Steigende Strom- und Benzinpreise als Folge der militärischen Auseinandersetzung im Mittleren Osten rücken den Wunsch nach einer günstigen und regionalen Energieversorgung bei Verbraucher:innen wieder stärker in den Blickpunkt – die Anfragenanzahl im Solar-Handwerk steigt.

Marktanalyse: Wie nachhaltig ist der Photovoltaik-Aufschwung?

Die Nachhaltigkeit dieser positiven Entwicklung ist aber fraglich. EWS-Geschäftsführer Jan Paul Dahm mahnt zur Vorsicht und fordert eine besonnene Herangehensweise an die aktuelle Situation: „Die Branche muss aus ihren Fehlern lernen. Eine Überhitzung wie 2023 muss unbedingt verhindert werden.“ Damals bauten Solarhandwerk und Handel massiv Lagerbestände auf – als Reaktion auf den Solarboom, die Lieferkettenprobleme und Materialengpässe in Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine. Die Folgen der Nachfragenormalisierung: Preisverfall und hoher wirtschaftlicher Druck aufgrund des Angebotsüberschusses – sowie eine Marktkonsolidierung, die bis heute anhält.

Für Dahm ist der „Dämpfer nach dem Jahreswechsel quasi vorprogrammiert“ und er schließt für das kommende Jahr nicht aus, dass auf die aktuelle Dynamik wieder eine Phase der Abkühlung folgt.

Hinzu kommt: Die Marktstruktur im Photovoltaik-Markt hat sich deutlich verändert. Auffällig ist der höhere Anteil an Groß- und gewerblichen Anlagen – diese machen in ersten Quartal 2026 60 % der installierten Leistung aus. 2023 war dies nur rund ein Viertel. Kleinere Anlagensegmente tragen weniger stark zum Gesamtzubau bei. Damit verschiebt sich das Bild: Das Wachstum ist weniger flächendeckend auf das gesamte Solarfachhandwerk verteilt, sondern konzentriert sich auf größere Projekte und diejenigen, die diese Photovoltaik-Großanlagen realisieren.

Allzeitrekord beim Zubau von Großspeichern

Beim Speicherzubau markiert der März 2026 einen historischen Höchststand. In keinem Monat zuvor wurde mehr neue Speicherkapazität bei der Bundesnetzagentur registriert. Die Auswertungen von EWS zeigen: Der außergewöhnlich hohe Gesamtwert von 988 MWh ist maßgeblich auf einzelne Großprojekte zurückzuführen. Besonders ins Gewicht fällt dabei ein neu in Betrieb genommener Batteriespeicher mit 231 MWh in Nordrhein-Westfalen, der allein 23 % des Monatszubaus ausmacht.

Solche Projekte sind wichtig für das Stromnetz, gehen jedoch weitgehend am klassischen Handwerk vorbei, das insbesondere das Heim- und Gewerbespeichersegment bedient. Diese Anlagentypen haben sich im März nach einem schwachen Jahresstart im Vergleich zu den Vormonaten aber ebenfalls erholt.

Einkaufsplanung wird wichtiger

Steigende Anfragezahlen werden in den kommenden Monaten auf höhere Kosten bei der Beschaffung von PV-Komponenten treffen. Der Bundesverband des Solarhandwerks (BDSH) rechnet mit einem Preisanstieg von mindestens zehn Prozent bei schlüsselfertigen Photovoltaik-Anlagen. Dies liegt vor allem am Wegfall des chinesischen Exportsteuerrabatts für PV-Produkte seit dem 1. April sowie höheren Fracht und Logistikkosten infolge längerer Transportwege und steigender Energiepreise. Aus Sicht des Verbandes sind die Preissteigerungen jedoch kein negatives Signal für den Markt, da dies das ruinöse Wettbieten, das den Markt seit dem Solarboom 2022 geprägt habe, beenden sollte.

Für Jan Paul Dahm ist zudem absehbar, dass Installationsbetriebe Handwerksleistungen künftig wieder zu auskömmlicheren Margen auf dem Photovoltaik-Markt anbieten können. Er warnt dennoch in dieser Situation und mit Blick auf den letzten Peak vor Hamsterkäufen: „Aufrufe nach dem Motto ‘Jetzt noch schnell!‘ sind kein guter Rat. Im Gegenteil: Jetzt erst recht sollte langfristig und nachhaltig geplant werden – insbesondere im Einkauf. Planungssicherheit ist in der aktuellen Situation das A und O für Handwerk, Handel und Hersteller gleichermaßen.“

Quelle: EWS | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH