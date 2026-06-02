Axpo speist erstmals Solarstrom in das deutsche Netz

Der Schweizer Stromproduzent Axpo expandiert in die Photovoltaik in Deutschland. Die ersten beiden PV-Parks wurden an das deutsche Stromnetz angeschlossen.

Die Schweizer Axpo hat ihre ersten Photovoltaik-Kraftwerke in Deutschland in Betrieb genommen. Damit speist die Gesellschaft erstmals Solarstrom in das deutsche Stromnetz ein. Wie das Unternehmen mitteilte, sind seit Mai die Solarkraftwerke in Borgdorf-Seedorf (30 MWp) und Eisendorf (15 MWp) bei Kiel am Netz. Beide Anlagen sollen zusammen rund 45 Gigawattstunden (GWh) Strom erzeugen.

Um die ökologische Vernetzung zu stärken und die natürlichen Lebensräume zu diversifizieren, habe Axpo in diesem Projekt traditionelle Hecken geschützt und neue rund um die Kraftwerke gepflanzt. Gleichzeitig seien neue spezifische Lebensräume für Reptilien geschaffen worden, und bereits bestehende Feuchtgebiete würden gepflegt.

In unmittelbarer Nähe der Standorte habe Axpo ferner eine fast 5 Hektar grosse Ausgleichsfläche entwickelt. Diese soll günstige Bedingungen für die Fortpflanzung, Erholung und Ernährung der dort vorkommenden Arten schaffen. Dieses Grundstück werde in Zusammenarbeit mit einem lokalen Landwirt gepflegt. Dieser bewirtschafte das Gebiet von April bis Ende September ohne den Einsatz von Düngermitteln, Herbiziden und Pestiziden als Dauerstandweide.

Antoine Millioud, Leiter der Axpo Solar Division, betont: «Deutschland ist ein Schlüsselmarkt für Axpo. Diese Projekte verdeutlichen unser Engagement für die Energiewende in Europa. Wir verbinden Leistung, Innovation und Nachhaltigkeit, um lokale Akteure langfristig zu unterstützen.»

Quelle: Axpo | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH