Neu: Blendarme Solarmodule von Megasol

Dank einer mikroskopisch strukturierten Glasoberfläche, die Lichtstrahlen diffus streut, sind die neuen Solarmodule von Megasol besonders blendarm. Ein Zertifikat der Berner Fachhochschule (BFH) soll Blendgutachten ersetzen.

Der Schweizer Spezialist für gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV), Megasol, hat blendarme Solarmodule auf den Markt gebracht. Denn laut Unternehmen wird Blendarmut zum entscheidenden Kriterium für die Akzeptanz von Photovoltaik im urbanen Raum. Die neuen Photovoltaik-Module mit ZRM+-Oberfläche gibt es als gerahmte Modelle und auch für das gebäudeintegrierte PV-System Level Up.

ZRM steht für ZeroReflect Matt. Es handelt sich um eine mikroskopisch strukturierte Glasoberfläche, die Lichtstrahlen diffus streut statt gebündelt zurückzuwerfen. Dies soll für die Genehmigungspraxis relevant sein. Während herkömmliche Solargläser oft Blendgutachten erfordern, liefert Megasol für die ZRM+-Produktlinien ein Zertifikat der Berner Fachhochschule (BFH) mit. Diese hat die Technologie 2025 unabhängig getestet und eine „sehr blendarme“ Optik bestätigt. Die Leuchtdichten reichen laut Hersteller über alle praxisrelevanten Einfallswinkel von 3.000 bis 18.000 cd/m²– weit unter dem anerkannten Richtwert von 20.000 cd/m².

Somit kann die matte Glasstruktur überall dort zum Einsatz kommen, wo Reflexionen stören: In dichten Wohnquartieren, an Verkehrswegen oder in Flughafennähe. Gleichzeitig erzeugt sie laut Hersteller ein samtig-homogenes Erscheinungsbild, das die Zellstruktur in den Hintergrund rückt. Der Wirkungsgrad wird laut Megasol gegenüber konventionellem Solarglas nur minimal beeinflusst.

Für den Aufdach-Bereich bietet Megasol das Solarmodul M460 ZRM+ an. Das gerahmte Full-Black-Modul erreicht 460 Watt Leistung und zielt primär auf Projekte in sensiblen Zonen wie Wohnquartieren oder Flughafennähe ab. Durch das BFH-Gutachten entfallen in der Regel kostspielige, projektspezifische Blendgutachten.

Die neueste Version des Level Up bringt ZRM+ in vollintegrierte Photovoltaik-Anlagen. Die rahmenlosen Glas-Glas-Module in überlappender Schuppenoptik ersetzen die Dacheindeckung und man kann sie auch an der Fassade einsetzen. Sie verfügen über eine Leistung von 200 Watt/m².

Auch Longi hat kürzlich ein Photovoltaik-Modul mit Blendschutzeiegnschaften auf den Markt gebracht.

Quelle: Megasol | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH