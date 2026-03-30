Das neue Solarmodul Hi-MO X10 Guardian Anti-Glare Pro von Longi ist ein TÜV-geprüftes Blendschutzmodul mit AAA-Klassifizierung. Es soll bei Projekten in der Nähe von Flughäfen, Verkehrskorridoren und städtischen Umgebungen zum Einsatz kommen.

Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Longi hat ein neues Solarmodul mit Blendschutz-Eigenschaften auf den Markt gebracht. Das Hi-MO X10 Guardian Anti-Glare Pro ist für Solar-Projekte konzipiert, bei denen man reflektiertes Licht von Photovoltaik-Modulen vermeiden will. Dazu gehören Photovoltaik-Anlagen in der Nähe von Flughäfen, Verkehrskorridoren und städtischen Umgebungen, wo Reflexionen die Sicht beeinträchtigen können und behördlichen Genehmigungsverfahren unterliegen. Das neue Solarmodul kombiniert mikrostrukturiertes Glas mit einer Rückkontakt-Zellarchitektur, um reflektiertes Licht zu streuen und die Lichtaufnahme zu verbessern, während gleichzeitig ein hoher Energieertrag gewährleistet bleiben soll. Unabhängige Tests des TÜV Rheinland bestätigen eine maximale Tageslichtblendwahrscheinlichkeit (DGP) von 0,29 gemäß EN 17037, was laut Hersteller der höchsten Klassifizierung für nicht wahrnehmbare Blendung (AAA) entspricht. Die maximal gemessene Blendluminanz beträgt 2.480 cd/m².

Das Anti-Glare Pro ist Teil eines umfassenderen Anti-Glare-Portfolios bei Longi. Die Serie bietet Leistungsabgaben von bis zu 670 W und PV-Modulwirkungsgrade von bis zu 24,8 Prozent, basierend auf der HPBC 2.0-Zelltechnologie von Longi. Die Anti-Glare-Pro-Varianten erweitern dieses Angebot um eine verbesserte Blendungssteuerung für Anwendungen, bei denen das Reflexionsverhalten aufgrund gesetzlicher und betrieblicher Auflagen kontrolliert werden muss.

Blendschutz entscheidender Faktor bei Genehmigung von Photovoltaik-Anlagen

Bei vielen Infrastruktur- und Gewerbeprojekten sind Blendungsgutachten mittlerweile fester Bestandteil des Genehmigungsverfahrens. Von Photovoltaik-Anlagen reflektiertes Licht kann Piloten, Autofahrer oder umliegende Gebäude beeinträchtigen, was zu Projektverzögerungen oder zusätzlichen Auflagen zur Minderung der Blendung führen kann. „Da Solarenergie zunehmend Teil einer breiteren Infrastruktur wird, ist die Art und Weise, wie ein System mit seiner Umgebung interagiert, ebenso wichtig wie die Menge der erzeugten Energie. Blendung wird zunehmend zu einem entscheidenden Faktor bei der Projektgenehmigung“, sagt Jia Chao, Präsident von Longi DG Europe.

Mikrostrukturiertes Glas sorgt für Blendschutz beim Solarmodul

Die optische Leistung ergibt sich aus dem Zusammenspiel zwischen mikrostrukturiertem Glas und der Rückkontakt-Zellarchitektur. Die Glasoberfläche streut reflektiertes Licht und verringert die Spiegelungsintensität, während das Rückkontaktdesign die Lichtaufnahme verbessert, indem es die Metallisierung auf der Vorderseite überflüssig macht. Zusammen ermöglichen sie ein kontrolliertes Reflexionsverhalten bei gleichzeitiger Beibehaltung einer hohen Lichtdurchlässigkeit von über 93 Prozent.

Labormessungen eines SAC-zertifizierten OTM-Labors in Singapur zeigen, dass das neue Solarpanel die Gesamtreflexion unter definierten Testbedingungen auf etwa 0,9 Prozent reduzieren kann, verglichen mit rund 2,9 Prozent bei herkömmlichen Modulstrukturen, die man laut Lobgi unter denselben Bedingungen vermessen hat. Zusätzliche Tests des China Photovoltaic Testing Center (CPVT) zeigen, dass die Blendhelligkeit unter definierten Testbedingungen im Vergleich zu herkömmlichen Moduldesigns um bis zu 78 Prozent reduziert werden kann. Diese Ergebnisse stimmen mit der unabhängig validierten Blendleistung gemäß EN 17037 (AAA) überein.

Validierung im Rahmen eines Photovoltaik-Erneuerungsprojekts in Flughafennähe

Das Hi-MO X10 Guardian Anti-Glare Pro wird derzeit in einem groß angelegten Photovoltaik-Erneuerungsprojekt in den Niederlanden in Flughafennähe eingesetzt, bei dem man mehr als 200.000 Solarmodule auf mehreren PV-Feldern installiert hat.

Das aktuelle Sortiment von Solarmodulen mit Blendschutz umfasst bei Longi sieben Varianten, darunter sowohl Standard-Anti-Glare-Module als auch Anti-Glare Pro-Versionen. Die Pro-Versionen sind in zwei Formaten erhältlich, darunter eine 66-Zellen-Konfiguration für C&I-Anwendungen und ein 54-Zellen-Format, das man sowohl in gewerblichen als auch in privaten Projekten einsetzen kann.

Der Solarmarkt bietet auch Anti-Blend-Folien für Photovoltaik-Module an.

Quelle: Longi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH