Schweizer Axpo drosselt Kernkraftwerke wegen Hitze

Mit der Schweizer Axpo drosselt ein weiterer Betreiber von Kernkraftwerken seine Anlagen. Grund sind steigende Flusstemperaturen. Das stellt die Zuverlässigkeit der Atomenergie im künftigen Energie-Mix der EU in Frage.

Wegen der Hitze in Europa wird die Drosselung der Kernkraftwerke für immer mehr Betreiber ein Thema. Nachdem in Frankreich der Stromversorger EdF in der letzten Woche eine mögliche Drosselung angekündigt hatte, zog nun die Schweizer Axpo nach. Wie das Unternehmen mitteilte, sind die steigenden Temperaturen im Fluss Aare der Grund dafür. So haben die anhaltend hohen Temperaturen in der Schweiz dazu geführt, dass die Aare unterhalb des KKW Beznau am 29. Juni 2025 eine Wassertemperatur von 25 Grad Celsius erreicht haben.

In Übereinstimmung mit der Zwischenverfügung des Bundesamts für Energie (BFE) habe Axpo deshalb die Leistung beider Reaktorblöcke auf rund 50 Prozent reduziert. Das Unternehmen räumte ferner ein, die Leistungsreduktion bereits vor Tagen gestartet zu haben. Sie sei mit den steigenden Wassertemperaturen immer stärker ausgebaut worden. Massgebend für die Maßnahmen seien die Temperatur des Aarewassers unterhalb von Beznau.

Die Massnahme diene dem Schutz des Ökosystems der Aare und der Einhaltung der umweltrechtlichen Vorgaben. Das Kühlwasser des KKW Beznau wird üblicherweise aus der Aare entnommen und nach dem Kühlvorgang wieder in den Fluss zurückgeleitet. Bei zu starker Wassererwärmung ist dies aber nicht mehr möglich, ohne Flora und Fauna zu schädigen.

Renaissance der Kernenergie in Europa?

„Wir setzen die Vorgaben der Behörden lückenlos um. Die Reduktion der Reaktorleistung ist ein so vorgesehener Schritt, um das ökologische Gleichgewicht der Aare zu schützen”, sagt Michael Kessler, Leiter Division Kernenergie bei Axpo.

Auch bei reduzierter Leistung trage das KKW Beznau weiterhin zur Stromversorgung in der Schweiz bei. Sollte sich die Hitze fortsetzen, sei Axpo technisch und organisatorisch vorbereitet, beide Blöcke bei Bedarf vom Netz zu nehmen.

Die Drosselungen der Kernkraftwerke in Europa zeigen, dass die Kernenergie im Strom-Mix der EU nicht die Zuverlässigkeit hat wie von Befürwortern behauptet. In den letzten Monaten sind in der EU wieder verstärkt Stimmen laut geworden, die vor dem Hintergrund stärkerer Unabhängigkeit Europas vor Importen einen Ausbau der Atomenergie fordern. Das könnte den konsequenten Ausbau erneuerbarer Energien behindern.

Quelle: Axpo | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH