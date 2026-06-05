Intersolar: Aiko kommt mit Solarmodul Infinite Ultra 4. Generation

Aiko stellt die vierte Generation seiner Rückkontakt-Solarmodule vor. Sie verspricht eine Steigerung des Modul-Wirkungsgrades auf 25,9 Prozent.

Solarmodulproduzent Aiko wird auf der Intersolar Europe 2026 sein Infinite Ultra Modul der vierten Generation vorstellen. Wie das in China ansässige Unternehmen mitteilte, erreicht das neue Modul in der Massenproduktion eine Leistung von 690 W und steigert gleichzeitig den Modulwirkungsgrad auf 25,6 %.

Die Markteinführung der neuesten Modul-Generation erfolge zu einem Zeitpunkt, an dem die Rückkontakt-Technologie (BC/Back Contact) in der globalen Solarbranche zunehmend an Dynamik gewinnt. Seit der Einführung seines ersten ABC-Moduls im Jahr 2022 konzentriere sich Aiko konsequent auf die Weiterentwicklung der N-Type-BC-Technologie.

Im europäischen Residential-Solarmarkt habe ABC einen Marktanteil von mehr als 21 % erreicht. Zugleich habe man Projektzusagen im Utility-Scale-Bereich von über 19 Gigawatt (GW) sichern können. Die Auslieferungsmengen von ABC-Modulen stiegen von mehr als 700 Megawatt (MW) im Jahr 2023 auf 6,3 GW im Jahr 2024 und 14,7 GW im Jahr 2025.

Das ABC-Modul der ersten Generation habe über eine vollständig lichtaufnehmende Vorderseite, vollständige Passivierung und eine All-Back-Contact-Architektur verfügt. Es erreichte 570 Watt (W) und einen Modulwirkungsgrad von 22,1 %. Die zweite Generation habe die Leistung auf 640 W sowie den Wirkungsgrad auf 23,7 % gesteigert. Die dritten Generation habe dank ultrahochohmiger, sauerstoffarmer Wafer, Zero-Busbar-Technologie (0BB) und einer proprietären Full-Screen-Technologie bis zu 680 W und einen Modulwirkungsgrad von über 25 % erzielen können.

Im Rahmen der Weiterentwicklung verbessere das neue Infinte Ultra sowohl die Zelleffizienz als auch die Modulintegration weiter. Dazu trage die Reduzierung nicht aktiver Modulflächen bei.

Quelle: Aiko | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH