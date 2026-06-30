Intersolar: Sigenergy gewinnt Kunden für 20 Gigawattstunden Batteriespeicher

Sigenergy hat auf der Intersolar Vereinbarungen über Speicher mit einer Kapazität von 20 GWh abgeschlossen. Dazu zeigte das Unternehmen neue Produkte wie Wärmepumpen und Steckersolar-Batterien.

Der in Shanghai ansässige Wechselrichter- und Batteriespeicherproduzent Sigenergy hat auf der Intersolar 2026 Geschäftsabschlüsse für Speicherkapazitäten in einem Umfang von 20 Gigawattstunden (GWh) getätigt. Wie das Unternehmen mitteilte, zählen dazu neben einer Vereinbarung über 5 GWh für Australien und Asien-Pazifik auch Abschlüsse zwischen 1 und 3 GWh für Deutschland und Europa.

Ferner habe Sigenergy eine Reihe von Produktinnovationen vorgestellt, die der Unternehmensstrategie „AI in All“ folgten. Darunter sei die Integration künstlicher Intelligenz (KI) in die Erzeugung, Steuerung und Speicherung erneuerbarer Energien zu verstehen.

Ein zentrales Instrument für mehr Energieunabhängigkeit sei der neu vorgestellte SigenFlux, die erste Wärmepumpe des Unternehmens. Damit könne der Solarstrom vom Dach über den SigenStor Neo erstmals auch für Raumwärme sorgen.

Notstrom aus dem E-Auto

Ebenfalls mehr Flexibilität biete Sigen EVAC G2, die 2. Generation der AC-Wallbox von Sigenergy, die seit diesem Jahr auch bidirektional ladefähig sei und so das Elektroauto zur Backup-Lösung mache. Es diene nicht nur dazu, das Fahrzeug mit eigenem Solarstrom zu versorgen. Die bidirektionale Technologie ermögliche es zudem, dass Auto selbst zum Energieversorger aufzubauen. In kritischen Situationen, etwa während flächendeckender Stromausfälle, könne die Fahrzeugbatterie als Notstromaggregat dienen.

Mit SigenMate präsentierte Sigenergy erstmals eine Batterielösung für Steckersolargeräte wie Balkonkraftwerke. Sie könne bis zu 4.000 Watt Photovoltaikleistung unterstützen und bis zu acht Solarmodule, die über vier MPP-Tracker (Maximum Power Point Tracking) auf maximale Energieausbeute getrimmt seien.

KI gestützter Speicher SigenStor Neo

Schlüssel für eine maximale Performance der eigenen Energieversorgung sei aber der neu vorgestellte SigenStor Neo. KI komme zur Steuerung des gesamten Energiesystems zum Einsatz. Der Speicher könne bei einem Stromausfall sämtliche zentralen Verbraucher im Haus versorgen. Daneben sorge ein „smart port“ dafür, Wechselrichter oder Generatoren von Dritten ebenso zu verbinden wie Wärmepumpen oder Ladelösungen.

Kundinnen und Kunden könnten zudem mit dem SigenStor eine wachsende Zahl von Marktangeboten integrieren. Das gelte für externe Energiemanagementlösungen und dynamische Tarife zum Bezug von externem Strom. Zu den neuen Partnern zählen Luox, GridX, SportMyEnergy und Tibber.

Für Großanlagen hat Sigenergy einen neuen Großspeicher mit Namen SigenTerra im Angebot, der Speichertechnologie und KI vereinige. Zudem stehe PV-Park-Betreibern mit dem PV Utility Inverter ein neuer Wechselrichter mit einer Leistung von 506 Kilowatt (kW) zur Verfügung.

KI-Agent im Einsatz

„Die treibende Kraft hinter allen unseren Neuentwicklungen ist künstliche Intelligenz“, sagt Sven Albersmeier-Braun, Vice President Sales Central Europe Sigenergy. Dafür habe Sigenergy als erstes Unternehmen in der Energieindustrie einen KI-Agenten entwickelt und darauf trainiert, sämtliche Prozesse selbstständig lernend und automatisch zu optimieren. „Der SigenAgent ist dem Ziel maximaler Performance verpflichtet. Das System versteht, denkt und handelt selbstständig, und das für unsere Kundinnen und Kunden über die mySigen App 4.0 jederzeit nachvollziehbar“, so Albersmeier-Braun.

Quelle: Sigenergy Smartek GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH