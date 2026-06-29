Solar Fabrik stellt neues Rückkontaktmodul Mono S5 Halfcut vor

Die Solar Fabrik legt ein neues Rückkontaktmodul vor, das mit seinen kompakten Abmessungen für verwinkelte Dachflächen, Gauben oder Dachfenster konzipiert ist. Es lässt sich zudem für Balkonkraftwerke einsetzen.

Die Solar Fabrik GmbH hat ihr neues Rückkontaktmodul Mono S5 Halfcut BC Installer Series Full Black vorgestellt. Es löst das Vorgängermodell Mono S5 Installer Series Modul mit 315 W ab. Wie der Modulproduzent mitteilte, ist das speziell für die Anforderungen des Residential-Marktes sowie für Repowering-Projekte und Balkonkraftwerke entwickelt worden. Das bifaziale Doppelglas-Modul kombiniere die Rückkontakt-Texchnologie mit einem handlichen Format. Das biete Installateuren Flexibilität bei Planung und Montage.

Gerade bei Bestandsgebäuden mit verwinkelten Dachflächen, Gauben oder Dachfenstern stießen herkömmliche Großformatmodule häufig an ihre Grenzen, so das Unternehmen. Das neue Modul sei gezielt für solche Einsatzbereiche konzipiert. Es verfüge über das Format 1606 x 767 x 30mm.

Bei dem neuen Produkt seien sämtliche Leiterbahnen auf der Rückseite der Solarzellen angeordnet. Dabei bleibe die Vorderseite vollständig für die Lichtabsorption frei. Das Ergebnis sei ein hoher Flächennutzungsgrad von 231 Watt pro Quadratmeter (W/m²) sowie reduzierte Verschattungsverluste. Das Vorgängermodell hatte hingegen nur einen Flächennutzungsgrad von 217 W/m² erzielt. Das Modul verfüge zudem über einen Rahmen aus schwarz eloxierter Aluminiumlegierung sowie originale Stäubli-Steckverbinder.

Technische Eckdaten Mono S5 Halfcut BC Installer Series 285W

Leistung: 285 W

Flächennutzungsgrad: 231 W/m 2

Modultyp: Glas-Glas-Modul mit schwarzen Zellzwischenräumen

Größe: 1606 x 767 x 30 mm

Zelltechnologie: N-Type TOPCon Halbzellen

Original MC4 Stäubli EVO 2 Stecker

Einsatzbereiche: Residential & Repowering, verwinkelte Dachflächen

Garantie: 30 Jahre Produkt- und Leistungsgarantie

Quelle: Solar Fabrik GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH