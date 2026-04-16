Photovoltaik-Ausbau im März steigt auf 1,4 Gigawatt

Im März ist der Ausbau der Photovoltaik in Deutschland deutlich angestiegen. Auch bei der Windenergie an Land und der Offshore-Windenergie war ein wachsender Zubau zu verzeichnen.

Im März 2026 betrug der Netto-Photovoltaik-Ausbau in Deutschland 1.411 MW (siehe Grafik). In dieser Zahl der Bundesnetzagentur ist ein Aufschlag von 10 Prozent enthalten, da die Behörde von Nachmeldungen innerhalb der einmonatigen Registrierungspflicht im Marktstammdatenregister ausgeht. Im Vergleich zum Vormonat war das ein deutlicher Anstieg, denn im Februar hatte der Photovoltaik-Zubau noch 856 Megawatt betragen. Auch im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Zuwachs. Schon vor vier Wochen war der Photovoltaik-Großhändler EWS in seiner Marktanalyse davon ausgegangen, dass der kalte Winter PV-Dachinstallationen erschwert hat und es im März zu Nachholeffekten kommen wird.

154 Photovoltaik-Freiflächenanlagen haben mit 744 MW den größten Anteil der neuen Solarleistung geliefert. Gebäudeanlagen trugen 445 MW zum Photovoltaik-Ausbau im März 2026 bei. Balkonkraftwerke haben insgesamt 51 MW Leistung beigesteuert. Bei den „Sonstigen“ Solaranlagen, also PV-Anlagen auf Parkplatzflächen oder an Lärmschutzwänden, gab es im März eine neue Anlage mit 100 kW Leistung. In diesen Zahlen der Bundesnetzagentur ist kein 10-prozentiger Aufschlag enthalten.

Um das zurzeit gültige Ausbauziel von 215 GW im Jahr 2030 zu erreichen, ist in Zukunft ein durchschnittlicher Photovoltaik-Zubau von monatlich 1.649 MW erforderlich.

Windenergie-Ausbau im März: Tendenz zeigt nach oben

Bei der Windenergie an Land zeichnet sich ein deutlicher Trend nach oben ab. Bereits im Vorjahr gab es viele Genehmigungen und die Zuschläge der Ausschreibungen bewegten sich auf Rekordniveau. Auch zuletzt war die Ausschreibung überzeichnet. Für den März 2026 bedeutet dies ein Zuwachs der Windenergie an Land um 392 MW. Um das derzeit geplante Ziel von 115 GW im Jahr 2030 zu erreichen, wären allerdings monatlich 809 MW Zubauleistung nötig.

Grafik: Bundesnetzagentur



Offshore sind im März 182 MW neu ans Netz gegangen. In diesem Segment sind monatlich 347 MW für die Zielerreichung von 30 GW bis 2030 erforderlich. Da es nur sehr wenige, aber dafür sehr große Offshore-Projekte gibt, steigen die Zubauzahlen in diesem Segment immer dann stark an, wenn ein neuer Windpark im Meer in Betrieb geht. So lag der Dezember 2025 mit 503 MW Zubau über dem Soll.

Grafik: Bundesnetzagentur

Stromerzeugungsanlagen, die Biomasse nutzen, kamen im März 2026 mit 1 MW Leistung hinzu. Bei der Bioenergie gibt das EEG einen Rückbau um 14 MW pro Monat vor, um das Ziel von 8,4 GW im Jahr 2030 zu erreichen.

Quelle: Bundesnetzagentur | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH