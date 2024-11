Enerparc stattet Freiflächen-PV mit Großbatteriespeicher aus

Die Hamburger Enerparc will immer mehr PV-Parks mit Batteriespeichern ausrüsten. Nach drei realisierten Vorhaben sind 16 weitere geplant.

Der Hamburger Solarparkentwickler und -betreiber Enerparc hat auf zwei weiteren seiner Freiflächen-Solaranlagen Großbatteriespeicher integriert. Mit beiden Projekten hatte das Unternehmen laut Pressemitteilung zuvor an der Innovationsausschreibung zur Sicherung des Einspeisetarifs teilgenommen. Beide Speicher haben nun die Testphase innerhalb der Frist erfolgreich abgeschlossen.

Die Batteriespeichersysteme haben eine DC-Nennkapazität von 17,8 MWh. Die jeweils 24 Batterie-Cubes seien in hierfür entwickelte Container untergebracht. Sie ermöglichten eine effiziente und zuverlässige Speicherung des erzeugten Solarstroms mit 6,9 MW über ca. 2,5 Stunden.

Das Laden der Speicher erfolge in der Regel zu Zeiten, in der die Solarproduktion hoch, aber der Bedarf im Netz gering ist. So entlasteten sie das öffentliche Stromnetz und vermieden, dass erzeugter Solarstrom in Spitzen gekappt wird. Anschließend ließen sich die Speicher in Zeiten hohen Strombedarfs über etwa dieselbe Dauer entladen und wirkten sich somit netzentlastend aus.

„Wir konnten die beiden Großbatteriespeicher erfolgreich in unsere Solarparks integrieren. Die Speicher funktionieren störungsfrei und haben bereits ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt.“ Das kommentiert Armin Scherl, Head of Battery Systems & Innovations.

Mit Büttel und nun Lemwerder sowie Ehndorf habe Enerparc die ersten drei Großbatteriespeicher in Solarparks angeschlossen. 16 weitere Projekte seien in Planung.

„Großspeicher stellen für Enerparc eine wichtige Ergänzung zu den Solarparks dar und sind daher fester Bestandteil unserer Wachstumsstrategie.“ Das sagte Christoph Koeppen, CEO des Unternehmens.

Quelle: Enerparc | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH