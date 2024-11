Heimspeicher von Solarwatt kann dynamische Strompreise

Mit „Battery vision“ bringt Solarwatt einen vielseitigen neuen Batterie-Speicher auf den Markt. Er soll besonders sicher sein und ist für das Nutzen dynamischer Stromtarife vorbereitet.

Battery vision ist die nächste Stromspeicher-Generation von Solarwatt und ab sofort erhältlich. Er ist modular aufgebaut, die Kapazität reicht von 5,2 bis 182 kWh. Der neue Heimspeicher ist sowohl für das Speichern von selbst erzeugtem Solarstrom als auch für das Laden mit Netzstrom konzipiert, sodass man auch dynamische Strompreise nutzen kann.

Vielseitiger Einsatz für Batterie-Heimspeicher: E-Mobilität, Wärmepumpen-Betrieb, dynamische Stromtarife und Notstrom

Eine Besonderheit des Speichers sei seine hohe Leistung (Leistungs-Rate 1C). „Unser Speicher ist in Kombination mit dem Wechselrichter Solarwatt Inverter vision einer der energetisch stärksten Speicher, der aktuell am Markt verfügbar ist“, sagt Chief Product Officer Peter Bachmann. Das hilft beim schnellen Laden von Elektroautos oder dem Betrieb einer Wärmepumpe, aber auch bei der Notstromversorgung und dem Nutzen dynamischer Stromtarife. Da diese im 15-Minuten-Takt abgerechnet werden, könne es vorkommen, dass ein günstiger Tarif nur für 15 oder 30 Minuten verfügbar sei. Wer in dieser Zeit viel Strom lädt, ist also im Vorteil. „Unsere neue Speicher-Generation reagiert ungefähr drei Mal schneller als vergleichbare Produkte unserer Mitbewerber“, so Bachmann.

Zudem entspreche der Battery vision entspricht den höchsten Sicherheitsstandards und erfülle alle aktuellen und zukünftigen Anforderungen der europaweiten Batterieverordnung (BattVO). Alle verfügbaren Sicherheitstests, wie zum Beispiel den Propagationstest, habe der Speicher mehrmals erfolgreich durchlaufen, so Bachmann. Der Propagationstest ist auch als Nageltest bekannt. Dabei geht es darum, im Labor durch äußere Einwirkungen einen Thermal run-away, also ein thermisches Durchgehen der Batteriezelle zu provozieren. Dabei darf das Batteriegehäuse nicht brechen und es dürfen keine Flammen aus dem Gehäuse austreten.

Zur Produktserie „vision“ von Solarwatt gehören neben dem neuen Batterie-Heimspeicher auch die Solarmodule „Panel vision“, der ein- oder dreiphasige Wechselrichter „Inverter vision“ und die beiden Wallboxen „Charger vision“ und „Charger max“. Die Steuerung und Optimierung des Energiesystems erfolgt über das Energiemanagement-System Solarwatt Manager. Über diesen lassen sich auch spezielle Leistungen wie dynamische Stromtarife nutzen. Das Komplettpaket aus Hardware und Dienstleistungen ist unter dem Namen „Solarwatt Home“ erhältlich.

Das Design des neuen Heimspeichers hat Solarwatt gemeinsam mit BMW Designworks USA entwickelt, die auch für diverse Fahrzeug-Designs der BMW Group verantwortlich zeichnen. Der Battery vision kann als DC- oder AC-Batterie montiert werden, er ist sowohl für Neuinstallationen als auch zur Nachrüstung bestehender Solaranlagen geeignet. Die Installation erfolgt nach dem Prinzip Plug & Play.

Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH